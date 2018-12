"Lavi" jde ve stopách Marpa! Štáfek tvrdě dřel a zaboxuje si v Lucerně

Herec Štáfek, jehož hlavním sportem je fotbal, si vyzkouší velkou výzvu v boxerském ringu. "Trénuju u Filipa Miňovského, což je dle mého názoru to nejlepší, co mě mohlo potkat. Trénoval jsem intenzivně od října, ale musel jsem to skloubit s natáčením, což nebylo vůbec snadné. Bude to můj první profi zápas, 30.6. jsem poprvé vlezl před lidi v prvním neoficiálním zápase," prozradil na Instagramu deníku Sport.

Štáfek je populárním hercem z nekonečného seriálu Ulice, takřka kultovní postavou se stal jím stvárněný "Lavi" Lavický v seriálu z fotbalového prostředí Vyšehrad, který pomáhal vymýšlet. Štáfek hrával fotbal na vysoké úrovni do dorostu, nastoupil dokonce v utkání ČFL za Vyšehrad. Teď se ale rozhodl pro jiný sport.

"Proč zrovna box? Protože je to super komplexní sport," reagoval Štáfek, který pozorně sledoval i čtvrteční boxerský souboj zpěváků Marpa s Rytmusem. "Oba kluci ukázali neskutečnou sílu. S Marpem jsem spároval a dostal jsem takovou petelici, že jsem hledal chránič asi 15 minut. Takže za mě respekt oběma borcům," smekl klobouk.

Štáfek se v boxerském ringu představí už v neděli 30. prosince, v pražské Lucerně půjde o předzápas hlavního programu, střetne se s Adamem Vrbou. "Jsem nervózní z toho, že se nemůžu pořádně najíst," prohlásil v dobré náladě.

Fanoušci mladého herce stále mají možnost zakoupit lístky a jít se podívat, jak si mezi čtyřmi provazy povede. Štáfek také potvrdil, že uvažuje i o natáčení nových dílů seriálu Vyšehrad, který měl ohromný úspěch.

"Vzhledem k tomu, že po tom všichni touží, tak nad tím přemýšlím v jednom kuse, ale bohužel to není jen o mě. Ale uvidíme, nech se překvapit," odpověděl na Instagramu Sportu.

