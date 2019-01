Jauvajs, moje kosti! Soupeřka drtila Strýcové prsty. Ta si to nenechala líbit

„Auuu. Co děláš,“ křikla na agresivní soupeřku plzeňská rodačka. Tohle podání ruky ji zabolelo, tak moc, že si prsty ještě chvilku prohmatávala. „Jauvajs, moje kosti! Drtila mi ruku. Byl to fakt hardcore,“ zlobila se Češka ještě na pozápasové tiskové konferenci. „Ptala jsem se jí, proč to udělala?“ Odpověď přišla vzápětí. „Vždyť takhle to děláš taky.“ Strýcová se ale dušovala, že ruku rivalce podala se vší vážností...

Je to totiž právě Strýcová, kdo se svými stisky proslavil; před třemi lety na US Open po těžké prohře s Lisicki Němku u sítě jen nezúčastněně plácla. Svým chováním ji v roce 2016 v Cincinnati zaskočila také ledová Kanaďanka Bouchard a rozepře měla třeba také s legendou Venus Williamsovou.

V roce ji u sítě potrápila nastávající hvězda Svitolina. Ukrajinka jí podala »leklou rybu«, na což plzeňská rodačka reagovala bleskovým školením mladé hráčky, jak takový rituál má vypadat.

Možná to viděla právě i Putincevová. Ta ale podle divé Báry zase zatlačila na pilu až moc!

Podívejte se na největší excesy Strýcové při podávání rukou

Australian Open 2019, Strýcová - Putinceva 4:6, 6:7

I KNEW STRYCOVA AND PUTINTSEVA WON'T DISSAPPOINT ME! HANDSHAKE OF THE YEAR pic.twitter.com/hCo1PHmGnS — LorenaPopa🕵️‍♀️ 🏆🥖👑 (@popalorena) 14. ledna 2019

Cincinnati 2016, Strýcová - Bouchard 6:4, 6:0

US Open 2015, Strýcová - Lisicki 4:6, 6:4, 5:7

Dauhá 2015, Strýcová Venus Williamsová 5:7, 6:3, 6:7

Tokio, 2015, Strýcová - Svitolina 1:6, 4:6

Lucemburk 2009, Strýcová - Rezai 6:3, 4:6, 6:2