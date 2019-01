Australian Open ONLINE: Kvitová postoupila, Berdych řádil. Strýcová i Siniaková končí | iSport.cz

Berdych loňského semifinalistu Edmunda porazil 6:3, 6:0, 7:5 a vítězka ze Sydney Kvitová si poradila s Magdalenou Rybárikovou ze Slovenska 6:3 a 6:2. Vondroušová ve svém prvním utkání sezony porazila Rusku Jevgeniji Rodinovou 6:3 a 6:2. Dvaatřicátá nasazená Strýcová prohrála 4:6, 6:7 s Julií Putincevovou z Kazachstánu a Siniaková podlehla 4:6, 6:2 a 3:6 Švýcarce Belindě Bencicové.

Berdych po finále turnaje v Dauhá také v Melbourne potvrdil, že je po půlroční pauze kvůli zranění zad ve výborné formě. V prvních dvou setech proti chybujícímu Edmundovi naprosto dominoval a povolil mu jen tři hry. Ve třetí sadě se britský tenista zlepšil a za stavu 5:4 si při Berdychově servisu vypracoval vůbec první brejkbol v zápase. Neproměnil ho ale a set nezískal, naopak sám vzápětí o podání přišel.

Berdych ve dvanácté hře třetí sady ukončil zápas esem. V dalším kole ho čeká Nizozemec Robin Haase. Na Australian Open, který je jeho nejúspěšnějším grandslamem, Berdych obhajuje čtvrtfinále.

Kvitová nasázela 26 vítězných úderů, z toho osm es, a většinu zápasu měla převahu. V prvním setu ale dvakrát přišla o výhodu brejku, který potvrdila až do třetice čistou hrou v deváté hře. Ve druhé sadě získala dvakrát tři gamy v řadě, poprvé od stavu 0:1 a podruhé od 2:3.

Do druhého kola v Melbourne Kvitová postoupila poprvé od roku 2016. Loni vypadla v 1. kole a o rok dříve kvůli vážnému poranění ruky z přepadení nehrála. Nyní ji čeká Rumunka Irina-Camelie Beguová, kterou porazila ve všech třech vzájemných zápasech.

Devatenáctiletá Vondroušová nedala šanci Rodinové. V prvním zápase mezi elitou od konce září sebrala soupeřce čtyřikrát servis, sama o podání přišla jen jednou a pomohla si i třemi esy. Zopakuje si loňskou účast ve druhém kole a utká se v něm s 31. nasazenou Chorvatkou Petrou Martičovou.

Strýcová neobhájí loňské osmifinále

Strýcová loni na každém grandslamu postoupila minimálně do třetího kola, tentokrát prohrála hned úvodní zápas. Oba sety s Putincevovou rozehrála lépe a získala brejk, ale o náskok přišla. Ve druhé sadě sice soupeřka za stavu 5:4 nedopodávala zápas, ale v tie-breaku uhrála Strýcová jen jeden bod. Dvaatřicetiletá česká tenistka v Melbourne neobhájí loňské osmifinále, v prvním kole grandslamu vypadla poprvé od US Open 2016.

Ani Siniaková nepotvrdila loňské grandslamové výsledky a poprvé od US Open 2017 nepřešla ve dvouhře přes první kolo. V úvodním setu vedla 4:3 s brejkem, ale pak prohrála tři hry za sebou. Ve druhé sadě povolila jednadvacetileté Švýcarce jen dvě hry, jenže následně nezachytila nástup do rozhodující sady a ztrátu 0:3 už nedohnala. Může si spravit chuť ve čtyřhře, kde budou s Barborou Krejčíkovou nasazenými jedničkami.

Svůj poslední zápas na Australian Open má za sebou Andy Murray. Brit, který plánuje po Wimbledonu ukončit kariéru, prohrál se Španělem Robertem Bautistou 2:3 na sety. Jistě začal cestu za obhajobou Švýcar Roger Fededer. Do druhého kola už z favoritů prošli také Španěl Rafael Nadal či Jihoafričan Kevin Anderson. Ve dvouhře žen nadělila Ruska Maria Šarapovová dva "kanáry" Britce Harriet Dartové a zápasy zvládly i Němka Angelique Kerberová a Američanka Sloane Stephensová.

O první větší překvapení se postarala Danielle Collinsová. Američanka vyřadila čtrnáctou nasazenou Julii Görgesovou z Německa po výhře 2:6, 7:6 a 6:4. V mužské dvouhře skončil devátý nasazený John Isner, který s americkým krajanem Reillym Opelkou prohrál tři ze čtyř tie-breaků.

Tenisový grandslamový turnaj Australian Open v Melbourne (tvrdý povrch, dotace 60,5 milionů australských dolarů):

Muži:



Dvouhra - 1. kolo:

Monfils (30-Fr.) - Džumhur (Bosna) 6:0, 6:4, 6:0

Troicki (Srb.) - Carballés (Šp.) 6:1, 1:6, 2:6, 6:1, 6:4

McDonald (USA) - Rubljov (Rus.) 6:4, 6:4, 2:6, 6:4

Thompson (Austr.) - F. López (Šp.) 6:1, 7:6 (7:0), 6:3.

Berdych (ČR) - Edmund (13-Brit.) 6:3, 6:0, 7:5

Chačanov (10-Rus.) - Gojowczyk (Něm.) 3:6, 6:3, 6:4, 6:3

Kudla (USA) - Polmans (Austr.) 5:7, 1:6, 6:2, 6:3, 6:2.

Nadal (2-Šp.) - Duckworth (Austr.) 6:4, 6:3, 7:5

Anderson (5-JAR) - Mannarino (Fr.) 6:3, 5:7, 6:2, 6:1

Opelka (USA) - Isner (9-USA) 7:6 (7:4), 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 7:6 (7:5)

Tsitsipas (14-Řec.) - Berrettini (It.) 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:4)

Schwartzman (18-Arg.) - Molleker (Něm.) 6:1, 6:3, 4:6, 6:0

Basilašvili (19-Gruz.) - Eubanks (USA) 6:4, 4:6, 7:6 (8:6), 6:3

Dimitrov (20-Bulh.) - Tipsarevič (Srb.) 4:6, 6:3, 6:1, 6:4

Verdasco (26-Šp.) - Kečmanovič (Srb.) 7:6 (7:5), 6:3, 6:3

De Minaur (27-Austr.) - P. Sousa (Portug.) 6:4, 7:5, 6:4

Fabbiano (It.) - Kubler (Austr.) 6:4, 7:6 (7:1), 2:6, 6:3

Haase (Niz.) - García-López (Šp.) 7:5, 6:4, 7:5

Albot (Mold.) - Mmoh (USA) 3:6, 6:3, 6:4, 6:2

Tiafoe (USA) - Gunneswaran (Indie) 7:6 (9:7), 6:3, 6:3

Cuevas (Urug.) - Lajovič (Srb.) 6:4, 7:5, 6:1

Travaglia (It.) - Andreozzi Arg.) 6:7 (3:7), 6:2, 6:3, 6:2

Evans (Brit.) - Ito (Jap.) 7:5, 6:1, 7:6 (10:8)

Federer (3-Švýc.) - Istomin (Uzb.) 6:3, 6:4, 6:4

Čilič (6-Chorv.) - Tomic (Austr.) 6:2, 6:4, 7:6 (7:3)

Bautista (22-Šp.) - Murray (Brit.) 6:4, 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:2

Nišioka (Jap.) - Sandgren (USA) 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 6:4,

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Bencicová (Švýc.) - Siniaková (ČR) 6:4, 2:6, 6:3.

Vondroušová (ČR) - Rodinová (Rus.) 6:3, 6:2

Stephensová (5-USA) - Townsendová (USA) 6:4, 6:2

Collinsová (USA) - Görgesová (14-Něm.) 2:6, 7:6 (7:5), 6:4

Šarapovová (30-Rus.) - Dartová (Brit.) 6:0, 6:0

Putincevová (Kaz.) - Strýcová (32-ČR) 6:4, 7:6 (7:1)

Kerberová (2-Něm.) - Hercogová (Slovin.) 6:2, 6:2

Bertensová (9-Niz.) - Riskeová (USA) 6:3, 6:3

Sabalenková (11-Běl.) - Kalinská (Rus.) 6:1, 6:4

Garciaová (19-Fr.) - Ponchetová (Fr.) 6:2, 6:3

Kontaveitová (20-Est.) - Sorribesová (Šp.) 6:3, 6:2

Sakkariová (Řec.) - Ostapenková (22-Lot.) 6:1, 3:6, 6:2

Curenková (24-Ukr.) - Alexandrovová (Rus.) 6:4, 7:6 (7:4)

Vekičová (29-Chorv.) - Mladenovicová (Fr.) 6:2, 6:4

Martičová (31-Chorv.) - Watsonová (Brit.) 6:1, 6:2

Wang Ja-fan (Čína) - Perezová (Austr.) 6:4, 6:0

Pavljučenkovová (Rus.) - Puigová (Portor.) 6:4, 6:3

Sharmaová - Honová (obě Austr.) 7:5, 4:6, 6:1

Birrellová (Austr.) - Badosaová (Šp.) 6:4, 6:2

Hivesová (Austr.) - Matteková-Sandsová (USA) 6:1, 6:2

Babosová (Maď.) - Džabúrová (Tun.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:3)

Boulterová (Brit.) - Makarovová (Rus.) 6:0, 4:6, 7:6 (10:6)

Haddadová Maríaová (Braz.) - Peraová (USA) 6:3, 5:7, 6:4

Petersonová (Švéd.) - Cirsteaová (Rum.) 6:4, 6:1

Vickeryová (USA) - Bonaventurová (Belg.) 2:6, 6:4, 6:4

Aniwimová (USA) - Niculescuová (Rum.) 7:6 (7:3), 6:4

Kvitová (8-ČR) - Rybáriková (SR) 6:3, 6:2.