Australská lákadla: Češky o jedničku, nové pravidlo i Nadalův problém | iSport.cz

Australian Open přinese řadu příběhů. Které se vyplatí sledovat? • FOTO: Koláž iSport.cz Končící léto na jižní polokouli objímá znovu nejlepší muže a dámy s raketou. Oblíbený grandslam s plážovou atmosférou, kam všichni přijíždějí odpočatí a plní snů o novém roce 2019, zvedá v noci z neděle na pondělí oponu. Australian Open přinese řadu dramat a příběhů, jak se na nejbarvitější turnaj roku sluší. Sport přináší půltucet story, které během něj můžete sledovat.

Do třetice Djokovič? Jak se vše dokáže za 12 měsíců změnit! Loni přiletěl Novak Djokovič do Melbourne jen s pár tréninky v kapse a stále bolavým loktem, jenž si nakonec vyžádal operaci. Vzhledem k jeho stavu byl postup do osmifinále úspěchem. Letos se vrací jako jasný král, světová jednička, favorit favoritů. Los nebyl k Srbovi příliš přívětivý: ve druhém kole může čekat Jo Wilfried Tsonga a ve třetím Denis Shapovalov, pokud ale bude Djokovič připravený, nemusí se strachovat. Sedmý titul z Australian Open a třetí grandslam za sebou by mu měl říkat pane. 7 - O rekordní sedmý australský titul hraje Djokovič, zatím se dělí o rekord s Federerem.

Češky na prvním místě? Vyrovnanost WTA pole je tak velká, že má před startem Australian Open hned 9 tenistek šanci na světový trůn. Do party uchazeček patří i Petra Kvitová s Karolínou Plíškovou. A první jmenovaná je ve velmi výhodné pozici, neboť loni vypadla hned v prvním kole, takže obhajuje pouhých 10 bodů. Kvitová musí dojít minimálně do semifinále, aby si dala šanci přeskočit Simonu Halepovou a stát se poprvé světovou jedničkou. Loňská čtvrtfinalistka Plíšková, jež byla v sezoně 2017 osm týdnů na čele pořadí WTA, potřebuje v Melbourne minimálně finále. 9 - Tolik různých hráček se může stát po Melbourne světovou jedničkou.

Nadal a beton, to je problém Ve světle překvapivé zprávy o konci kariéry Andyho Murrayho by se nemělo zapomínat ani na zdravotní trable Rafaela Nadala. Dvaatřicetiletý Španěl loni odehrál jen 9 turnajů, z toho pouze tři na betonu. A jak při Australian Open, tak i na US Open jeho tělo nevydrželo a musel skrečovat. Na úsvitu nové sezony ale držitel 17 grandslamových titulů hlásá, že se po problémech s kolenem a operaci kotníku cítí fit. Minulý týden se kvůli problémům se stehnem neodhodlal startovat v Brisbane, následný exhibiční zápas v Sydney již zvládl bez problémů. „Necítil jsem žádnou bolest. Byl to dobrý start, dobrý comeback. Jsem rád, že jsem zpátky na kurtu a znovu zdravý,“ řekl Rafa. Jak dlouho mu optimismus vydrží? 1 - Prvním mužem open éry, který by vyhrál všechny grandslamy alespoň dvakrát, se může stát v Melbourne Rafael Nadal.

Méně maratonů, méně zábavy? Rozmohl se nám tu takový nešvar, bouchli do stolu tenisoví mocipáni nad mnohahodinovými sebedestruktivními maratony, po kterých ani vítěz není konkurenceschopný. A houfně zavádějí tiebreak v rozhodujícím setu. Na US open je už v klasické podobě od roku 1970, Wimbledon letos zavede zkrácenou hru za stavu 12:12 v posledním setu. A aby se to nepletlo, v Melbourne přijde řada na tiebreak již za stavu 6:6, bude se však hrát nikoliv do sedmi, ale do deseti bodů. Reakce nejsou jednotné. Hráčům se možná uleví, fanoušci si však předlouhé bitvy nejvíc pamatují, protože patří mezi nejlepší zápasy. Jako loňská australská bitva Simony Halepové s Lauren Davisovou, která se natáhla na čtyři hodiny do 15:13 ve třetí sadě. Nebo wimbledonské semifinále Kevin Anderson – John Isner (26:24 v pátém setu). Tentokrát se už půjde do tiebreakové loterie, která zvýhodňuje lepší servismany. 1 - Pouze jeden grandslam (Roland Garros) si už drží formát bez tiebreaku v rozhodující sadě.

Nová australská dvojka Poté, co začal sezonu v mizerné fyzické kondici, už se australské publikum Nicku Kyrgiosovi ani příliš nevěnuje. Nemusí, má již nové hrdiny a naděje pro domácí grandslam, které bude provázet skandováním Aussie, Aussie, Aussie. Dvaadvacetiletá Ashleigh Bartyová (15. na WTA) může v ženském pavouku nadělat hodně škody. Jako kometa pak na nebi září devatenáctiletý Alex De Minaur, který během jednoho roku poskočil v žebříčku z 208. příčky na dnešní 29. pozici a v sobotu v Sydney slavil premiérový titul. Jeho mentorem je už nějaký čas australská legenda Lleyton Hewitt. „Vidím v Alexovi velký kus sebe samého,“ tvrdí Hewitt o asi nejrychlejším hráči současnosti, jenž vyniká i ohromnou bojovností a ochotou udělat pro tenis vše. A Kyrgios? Jaký Kyrgios? 2 - Druhým nejmladším hráčem v elitní stovce žebříčku ATP je Alex De Minaur.