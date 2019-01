Komedie v Melbourne. Mladá Britka slavila předčasně, zapomněla pravidlo | iSport.cz

"Zapomněla jsem, že se hraje do deseti," omlouvala se dodatečně za malé faux pas na kurtu v Melbourne. V tie-breaku vedla už 5:0 a pak 7:4. V tu chvíli si oddechla, že má výhru a postup v kapse, a šla k síti podat si s Makarovovou ruku. Jenže konec nebyl.

Ztráta koncentrace se projevila. Boulterová následující dvě výměny prohrála, ale od stavu 7:6 znovu dominovala, získala potřebné tři míčky a zvítězila 10:6. "Nakonec jsem vybojovala výhru, kdyby ne, byla bych zdrcená. Bylo těžké se vrátit, protože už jsem se uvolnila, že mám vyhráno. Aspoň už teď pravidla znám," dodala s úsměvem mladá Britka.

When you think you've won the final set tiebreak but forget it's first to 10.



For the record, @KatieBoulter1 eventually advances to the 2R, def. Ekaterina Makerova 6-0 4-6 7-6(6).#AusOpen pic.twitter.com/jK2jtCEHBZ