Růžička se pochlubil manželkou Marií: Nejvíc sexy je na ní zadek!

Živila se jako barová tanečnice u tyče a svlékala se před muži. Minulost však paní Marie hází za hlavu. „Já mám úplně čistý svědomí. Ale lidem asi nevysvětlím, že tanečnice sice dělá společnost mužům, ale nekončívá v jejich posteli. Kolikrát přišel třeba starší muž, kterému zemřela žena, a chtěl si prostě povídat. Lidi to mají zkreslený. Ano, ukazovala jsem svoje tělo, ale tím to končilo. Byla to jen práce,“ řekla žena olympijského vítěze pro web Luxury Prague Life a prozradila, co pro ni bylo hlavní motivací k tancování u tyče.

„Samozřejmě i já jsem měla soukromý život a nelišil se od života například servírky nebo zdravotní sestřičky. Akorát jsem si vydělala víc peněz. Chtěla jsem se mít dobře, líp než v dětství. Vím, že to asi není úplně to nejlepší povolání, ale jako cukrářka bych se v Chomutově neuživila,“ dodala paní Marie.

Po rodičovské dovolené už ale tancovat nechce. „Vláďa i dcera mi změnili život a nic z minulosti už nejde vrátit. Umím si představit, že bych někdy v budoucnu měla maličkou místnost, kam by chodily ženy za krásou a odpočinkem. Takový malý salon krásy.“

Růžička ani netrvá na tom, aby jeho žena chodila do práce. „Já určitě nevyžaduji, aby Maruška chodila pracovat, dokud je naše dcera malá. Samozřejmě, je těžká doba, lidi se honěj za penězma… Ale připadá mi, že se přestávají věnovat dětem. Rodiče jsou zodpovědný za to, jak připraví děti do života a jak je vychovají,“ uvedl trenér Chomutova a na závěr prozradil, co je na jeho manželce nejvíc sexy: „zadek,“ usmíval se trenér.