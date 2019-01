Růžička o Kevinu Klímovi, baráži i reprezentaci: Budovat jádro? Nesmysl | iSport.cz

Když s ním mluvíte, nenarazíte na nějakou rezignovanost. Povídá horlivě, stejně jako v dobách, kdy se Slavií zbrojil na play off. S Piráty, kteří si z finančního hlediska nemohou moc vyskakovat, to není taková hitparáda. Před dvěma lety s nimi sice senzačně doplul až do semifinále, jenže naposledy už z toho bylo dvanácté místo. A letos? Co by za něj kapitán zlatého týmu z Nagana nakonec dal. „Musíme pod sebe dostat ještě jeden tým. Pro to uděláme maximum,“ tvrdí kouč, jenž slavil titul dvakrát se Slavií i reprezentací. Chomutov aktuálně okupuje třináctou příčku.

Hodně se v poslední době rozebíral konec Kevina Klímy v Chomutově, který se nedostavil na první trénink po Novém roce. Podle jeho slavného otce Petra jste mu nebral telefon…

„To mě hodně překvapilo, co Kozel (Petr Klíma) veřejně v novinách prohlásil. Bylo by lepší, než něco řekne, aby si uvědomil, jak to bylo ve skutečnosti.“

Jak to tedy bylo?

„Je pravda, že prvního ledna jsem měl ztlumený telefon, byli jsme s manželkou a dcerou na obědě u rodičů. Takže kolem poledne jsem mobil neslyšel. Ale už jaksi zapomněl Kozel říct, že potom jsme spolu během dne mluvili asi šestkrát. Poprvé v půl čtvrté, od půl šesté jsme měli trénink. Navíc mi přišlo trochu divný, že to za něj všechno řešil táta. Proč se Kevin po měsíci, kdy u nás hrál, ani nepřišel s hráči a trenéry rozloučit do kabiny? To by podle mě měla být nějaká základní slušnost. A ještě jedna věc mi přišla divná.“

Jaká?

„Když jsem s tátou mluvil po zápase třicátého, ani náznakem nemluvil o tom, že by byl nějaký problém. Že by s mladým nevěděl, na čem jsou.“

Tak právě argumentoval on. Že necítil zájem.

„My jsme ho měli. Ale měl jsem za to, že když jsme se domluvili, že zůstane u nás z Kadaně na měsíc, že je to tedy do šestého ledna. Jestli Kozel bere, že měsíc jsou tři týdny, tak nevím… Podle dohody, kterou jsme měli, jsme se o budoucnosti měli bavit šestého ledna. My jsme o něj zájem měli. Ale teď už je to jedno. Přeju mu jenom to nejlepší. O tom, že má jít do Sparty, jsem věděl už mnohem dřív, než to oznámil. I když ne od něj.“