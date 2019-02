Trpišovský versus Vrba! Trenérské trampoty alias válka o překladatele

Fotbalisté Plzně oslavují vítězství nad Dinamem Záhřeb v prvním zápase play off Evropské ligy • Sport

Fotbalisté Plzně spolu s trenérem Pavlem Vrbou oslavují vítězství nad Dinamem Záhřeb v prvním zápase play off Evropské ligy • Sport

Obměkčený skvělým obratem? To sotva... Plzeňský trenér Pavel Vrba byl i po zápase puntičkářský jako vždy. A odnesl to překladatel! Proč? Chybně přeložil jednu z otázek a 55letý kouč to nenechal bez povšimnutí.