Trpišovský: Sebrat Genku míč? Strašně náročné. Škodu někdo zaklel | iSport.cz

Jak hodnotíte souboj s Genkem?

„Zajímavé a náročné utkání. Jak jsem před ním říkal, klíčový faktor byla produktivita. Oba týmy si vytvořily spoustu dobrých možností ke skórování. Ale zápas skončil 0:0, což je do odvety samozřejmě trochu výhoda pro nás. Soupeř ukázal, jak je skvěle technicky vybavený, třeba výkon Malinovskiho byl neuvěřitelný. Stálo nás strašně moc sil sebrat jim balon. Za první poločas si nevybavuji, že by zkazili první dotek. Naopak my ztrát měli hodně a nedokázali jsme Genk dostat pod tlak. Dá se říct, že zápas měl všechno. Skvělou atmosféru, na obou stranách brankové konstrukce. Jediné, co tomu chybělo, byly góly.“

Platí i před odvetou, že postupové šance jsou pořád padesát na padesát?

„V Belgii to bude trochu jiné utkání. Rozdíl bude i v kondici hřiště, což asi nahraje domácím. I prostředí pro ně bude výhoda. Na druhou stranu výsledek 0:0 a to, že jsme se jim dokázali vyrovnat, znamená, že když se šance sečtou, pořád mi to vychází padesát na padesát. A zase platí, že i za týden rozhodne produktivita.“

Čím to je, že v Evropě nedáváte tolik gólů jako v české lize?

„Soupeři vás nepustí do tolika šancí, jsou to rychlostně dobře vybavení hráči. My měli šance hlavně po centrech, na pravé straně jsme vyprodukovali tři čtyři gólové akce. Ale vždycky je těžší dát gól z centru než po dobré finální přihrávce, jako měl možnosti Genk. Soupeř měl zkrátka velkou kvalitu, nejenom ofenzivně ale i defenzivně.“

Genk vás v prvním poločase přehrával ve středu pole. Co jste o přestávce změnili?

„Snažili jsme se zkrátit hřiště. Když měl Genk balon a obehrával ho mezi stopery, naši obránci stáli v první půli níž, než měli. Proto jsme zkrátili hřiště a víc s protihráči běhali ve dvojičkách. Hodně nám pomohli i všichni tři střídající hráči. Přinesli pohyb a tlak na rozehrávku Genku. Běžecky jsme na tom ke konci byli líp.“

Jaká je pro tým vizitka, že jste se Genku dokázali vyrovnat?

„V zápase se prokázalo, co jsem říkal ve středu na tiskovce. Nebyly to žádné zdvořilostní řeči, jejich tým je silný. O hráče má zájem Southampton nebo Arsenal. Pro náš tým je skvělá vizitka, že jsme se jim téměř ve všem dokázali vyrovnat. Jde o vyřazovací část Evropské ligy, sem už se nikdo nedostane náhodou. Odehráli jsme naprosto rovnocenný zápas. Tým si zaslouží pochvalu za to, jak vyspěl.“

Výkonu Milana Škody asi chyběl jen gól, že?

„Někdo na něj v posledních zápasech asi udělal zaklínadlo. Byl nebezpečný, hodně toho odbojoval. Trefil tyčku, druhý poločas byl třikrát v zakončení. Někdy je to o milimetrech, třeba centry ze stran není jednoduché dobře trefit. Důležité je, že se dostával do nebezpečných prostorů. Kdyby půlku šancí proměnil, bylo by to skvělé. Snad si něco schoval na další zápasy.“

Bude těžké přepnout na nedělní ligový souboj v Plzni?

„Je čtvrtek večer, Plzeň dnes hraje taky. Pro oba týmy je to stejné. Myslím, že těžké to nebude. Všichni víme, o co jde, zápas prvního s druhým. Dlouhodobě se nám tam nedaří, motivace bude obrovská. V pátek zregenerujeme, v sobotu si o Plzni něco řekneme, dáme předzápasový trénink a v neděli na to vlítneme. Na takový zápas není těžké se přeorientovat.“

Pojede se vám tam s šestibodovým náskokem lépe?

„Určitě se nám tam lépe pojede. Na druhou stranu Plzeň k nám loni taky jela s náskokem a prohrála. Myslím, že to nic neznamená, rozhodne se na hřišti. Další okolnosti půjdou stranou. I kdybychom vyhráli, tak to vzhledem k nadstavbě ještě nic neurčí. Samozřejmě je to důležitý zápas, pak ale bude pořád ve hře ještě čtyřicet bodů. Jedna bitva z mnoha.“