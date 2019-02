Hoftych: Slavia i Plzeň jsou evropské týmy. V čem jsou napřed a co šlágr? | iSport.cz

Udělaly vám radost výsledky Slavie a Plzně v Evropské lize?

„Oba dva výsledky jsou důležité pro český klubový koeficient, to je jasné. Zároveň je to důležité pro odvetu. Oba týmy mají šanci postoupit. Také bych ocenil, že naši dva zástupci hrají velmi dobré partie se suverénními lídry belgické a chorvatské ligy. To je obrovská reklama. Nesrovnávejme se s Realem, Barcelonou a takovými evropskými giganty, ale srovnávat se s belgickou ligou a tradičně šikovnými chorvatskými hráči na top úrovni je určitě pozitivní.“

Není škoda, že Slavia přes dobrý výkon nedokázala vstřelit branku a vyhrát?

„Slavia hrála celý zápas vyrovnanou partii, dala dvě tyčky, Milan Škoda měl dvě, tři dobré možnosti, kdy by při lepším zakončení byla Slavia k výhře blíž. Na druhé straně je třeba vidět, že brankář Kolář chytil samostatný nájezd a další dvě výborné příležitosti hostů. Takže to byl remízový zápas, akorát na jiný výsledek, než na 0:0. Pro Slavii je pozitivní, že je to nejlepší výsledek z remíz pro odvetu.“

Jak hodnotíte výhru Plzně?

„Plzeň odehrála slabší první poločas. Dinamo bylo určitě lepším týmem, hlavně Petkovič (střední útočník) svým agresivním způsobem hry a kvalitou znervóznil plzeňskou obranu. Ale vyzdvihl bych druhý poločas v podání Viktorie a výborná střídání Pavla Vrby. V poločase tam dal Romana (Procházku) místo Čermase (Čermáka), kterému se tolik nedařilo.