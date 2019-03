Dojatý kouč Slavie: Proč lidi odcházeli? Sundávám čepici dolů, kluci

Euforie slávistů poté, co vstřelili v prodloužení postupový gól do čtvrtfinále Evropské ligy • Reuters

Kvůli vykázaní v Seville na tribunu nesměl v pražské odvetě na lavičku Slavie. O to víc asistent Zdeněk Houštecký při strhujícím utkání trpěl. Když slávisté rozhodli o výhře 4:3 v prodloužení o postupu do čtvrtfinále Evropské ligy, neudržel spolupracovník Jindřicha Trpišovského slzy v očích a ve studiu ČT sport dal průchod emocím. „Jsem z toho úplně vyřízenej a dojatej. Lidi odcházeli pryč a my jsme se divili, proč odchází. Kluci to ale otočili, klobouk dolů před nimi,“ sypal ze sebe Houštecký.