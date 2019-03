Čtvrtfinále Evropské ligy: Slavia - Chelsea, vysněný tým z Anglie | iSport.cz

Slávistický hrdina! Mick van Buren rozhodl dvěma góly duel se Sevillou a trefil postup do čtvrtfinále Evropské ligy • Pavel Mazac / Sport

Euforie slávistů poté, co vstřelili v prodloužení postupový gól do čtvrtfinále Evropské ligy • Reuters

Losující Pierre van Hooijdonk přisoudil Slavii do čtvrtfinále EL Chelsea • Reuters

Dopadlo to! Fotbalisté Slavie se po senzačním postupu do čtvrtfinále Evropské ligy dočkali odměny, v boji o semifinále vyzvou vysněný anglický tým: los jim přisoudil londýnskou Chelsea. V případě postupu by Trpišovského celek čekal boj s lepším z dvojice Benfica - Frankfurt. Arsenal s Petrem Čechem ve čtvrtfinále vyzve Neapol, ve španělském derby se střetne Villarreal s Valencií.