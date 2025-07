Mrtka zaujal na kempu Buffala. GM: Počítáme s ním do prvních dvou lajn, až přijde čas

Jeho postava vás zaujme na první pohled. Radimu Mrtkovi chybí do dvou metrů pouhé tři centimetry, před novináři na rozvojovém kempu Buffala se musel k mikrofonu hodně sklánět. Urostlá postava může bývalému hráči Třince dát výhodu do startu po draftu. „Takový balíček je poměrně unikátní, 197 centimetrů vysoký pravoruký obránce, který předvádí dobrou obousměrnou hru a je dobrý s pukem,“ pochvaloval si generální manažer Sabres Kevyn Adams krátce po výběru talentů.

Jeho slova se potvrdila hned na kempu pro klubové naděje. „Na tak velkého kluka jsou jeho dovednosti s pukem opravdu dobré. Má opravdu dobré bruslařské schopnosti a umí pracovat s hokejkou. Bylo pro něj fajn, že přijel na kemp a viděl ostatní hráče,“ chválil trenér Leone.

Český zadák vyjel na ledovou plochu v dresu s číslem 57 a neubránil se srovnání s dalším vytáhlým bekem. „Radim Mrtka je dost velký a nosí to správné číslo, aby byl Tylerem Myersem juniorem,“ napsal na síti X novinář Mike Harrington.

Myerse si Buffalo vybralo před 17 lety na draftu jako číslo 12, tedy o tři pozice za letošním umístěním Mrtky. Rodáka z Havlíčkova Brodu přerostl Američan dokonce ještě o šest centimetrů. Za Sabres naskočil do šesti sezon, než zamířil do Winnipegu a později do Vancouveru. Kariérním maximem vytáhlého zadáka zůstává 48 kanadských bodů z první sezony v Buffalu.

V podobný start doufá i Mrtka. Ale čeká ho ještě dlouhá cesta. „Mladí hráči potřebují čas, nechcete to uspěchat. Mám filozofii, že nám řeknou, až budou připravení. Počítáme s ním do prvních dvou obran, až ten čas přijde,“ řekl na konto českého obránce GM Adams.

Mrtka odstartoval minulou sezonu v Třinci, později se přesunul do juniorské WHL a v dresu Seattlu zazářil 35 body (3+32) ve 43 utkáních. Právě dominantní jízda za oceánem vystřelila mladého Čecha tak vysoko mezi ostatními talenty. „Když jsem viděl, jak je velký, myslel jsem, že možná bude trochu nemotorný. Ale bylo to přesně naopak. Je skvělý bruslař,“ vyprávěl gólman Scott Ratzlaff. Spolu nastupovali v Seattlu, teď se sešli v organizaci Sabres.

Zatímco gólman draftovaný před dvěma lety v pátém kole už by měl sbírat zkušenosti na farmě, Mrtka se do WHL s největší pravděpodobností ještě vrátí. „Je to tady trochu jiné, profesionálnější. Bude skvělé, když budu dělat věci, které mi tady ukázali,“ říkal mladý obránce po kempu.

„Naučil jsem se tady hodně věcí, hlavně mimo led. Měli jsme hodně prezentací a podobných věcí. Co jíst, jak se chovat mimo led. Dál budeme pracovat na všem. Abych byl nejlepší, jak můžu být,“ vyhlásil sebevědomě.