Sarri: Hřiště v Kyjevě je nebezpečné, nemělo by se hrát. Kritizoval i UEFA | iSport.cz

Chelsea přiletěla do Kyjeva, kde ji dnes večer čeká odveta osmifinále Evropské ligy, v dobrém rozmaru. Díky kvalitnímu výkonu z úvodního souboje, v němž nasázela tři důležité branky a udržela čisté konto, si do hlavního města Ukrajiny přivezla luxusní náskok. Málokdo pochybuje o jejím postupu.

Poté, co londýnský celek absolvoval na stadionu Dynama první trénink, se ale nálada v kabině rapidně zhoršila. Může za to stav tamního hřiště, z něhož byli všichni naprosto rozčarováni. Okamžitě po skončení tréninkové jednotky si začal trenér Maurizio Sarri stěžovat na UEFA.

Jak uvedl na tiskové konferenci, plácek není způsobilý k tomu, aby se na něm hrálo. „Bude to obtížné. Hřiště není dobré. Je opravdu nebezpečné, aby se na něm nyní hrál fotbal. Je to nebezpečné směrem ke zranění. Nemůžu pochopit, proč UEFA věnuje tolik pozornosti věcem, jako je seznam hráčů a jejich doložení v určitém čase, ale nechá nás pak hrát na takovém hřišti," rozčiloval se.

Během předminulé sezony, kdy italský kouč působil ještě na lavičce Neapole, přitom byla úroveň zeleného pažitu v Kyjevě zcela odlišná. „Neznám důvod pro jeho stav, možná za to může zima. Hrál jsem tu před dvěma lety a hřiště bylo úžasné. Nyní je velice, velice nebezpečné. Ale taková je situace a my to musíme akceptovat. Budeme hrát na tomhle hřišti, není jiná možnost,“ povzdechl si.

Nastoupit na Olympijském stadionu se nechce ani samotným hráčům. Podle rychlého křídelníka Williana, jenž se v prvním souboji gólově prosadil, to bude hodně náročných devadesát minut. „Bude těžké hrát náš fotbal, ale musíme ze sebe vydat to nejlepší. Víme, že na sebe máme dávat pozor. Někdy to ale není možné a zraníte se,“ uvedl.

Hazadr? Chci v týmu jen ty, co chtějí hrát za Chelsea

Kvalita trávníku ale nebyla jediným tématem. Zvídaví novináři se 60letého taktika ptali také na situaci kolem Edena Hazarda. Ten by v létě mohl odejít do Realu Madrid, kam si jej chce přetáhnout staronový kouč Zinédine Zidane.

Sarri prý o tom, že by jeho svěřenec toužil po změně dresu, nic neví. „Nemluvil jsem s ním o Zidanovi, takže nevím. Nebojím se, protože vy znáte velice dobře můj názor: Chci ve svém týmu pouze hráče, které chtějí hrát za Chelsea. Takže nemůžu být vystrašený,“ konstatoval.

Kabina si přeje, aby belgický klenot zůstal na Stamford Bridge. „Doufám, že zůstane s námi, ale nikdy nevíte, co se ve fotbale stane. Eden je jeden z nejlepších fotbalistů na světě. Nikdy nic o Realu neříkal, chce jen pokračovat v Chelsea,“ doplnil Willian.

Zápas v Kyjevě vypukne v 18:55, Dokáží Londýňané dovést odvetu do postupového konce?