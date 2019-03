Anketa mezi biatlonisty. Chcete zpátky Koukalovou? Další otázku, prosím...

V pravidelných intervalech o sobě dává vědět a drží fanoušky v napětí, jestli se vrátí k biatlonu. Co ale případnému comebacku Gabriely Koukalové (29) říkají její exparťáci? Odpustili by jí, že několik z nich pošpinila ve své biografii? Až se v květnu pustí biatlonisté zase do dřiny, možná už bude jasno, jestli se k nim pokusí znovu připojit jejich stará známá. Jak se shoduje pánská část mančaftu, zbavit se napáchaných křivd není nepřekonatelná překážka. Nicméně z reakce Veroniky Vítkové, která to v knize schytala ze všech nejvíc, je patrné, že i zákopy se budou zasypávat velmi obtížně.

Ondřej Moravec: Nedojde k tomu

„Neviděl jsem ji strašně dlouho. Knížku jsem nečetl, ale jsou tady lidi, kteří v ní byli zmínění, a myslím, že by si zasloužili vysvětlení. Pokud by si to vyříkali, možná by to reálné bylo. Co vidím jako problém, je to, že dva roky nic nedělala, a sice je obrovský talent, ale stejně by trvalo minimálně rok, než by manko dohnala. Takže návrat možný je, ale já si myslím, že k němu nedojde.“