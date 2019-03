PĚT otazníků českého biatlonu. Kouč Gjelland má zůstat, co bylo špatně? | iSport.cz

Český biatlon řeší hned několik otazníků • FOTO: Koláž iSport.cz Poslední výstřely se zavrtaly do terčů a oni se před svými fanoušky rozloučili se sezonou. Nebyla tak úspěšná jako dřív. Biatlonový svět jim utíkal. „Musíme máknout a ukázat, že to byla jen výjimka. To ale dokážou až činy, slova toho moc neudělají,“ uznal po včerejší exhibici v Jablonci Michal Krčmář. Vítězná Veronika Vítková se vřítila do cílové rovinky, jenže její úsměv zapadl ve tmě. Jelo se později než v předchozích letech a ne před tak frenetickou kulisou. I tak ale na rozloučení s biatlonisty včera do Jablonce přišly dvě tisícovky lidí. „Víme, že zprvu hlásili špatné počasí, v Liberci se hrál navíc hokej. Ale pořád tu byla dobrá atmosféra a můžeme být rádi, že jsme tu závodili, protože ti lidé si to zaslouží,“ řekl sportovní ředitel Ondřej Rybář. Jaké otázky teď musí řešit?

Co ukázala analýza? Otázka číslo 1. Najít a dešifrovat důvody letošního ústupu. „Nějakou analýzu už máme a teď nás čeká sezení a hodnocení. Určitá rozhodnutí se budou dělat během dubna. Nápadů je dost, ale musí se najít ty, které jsou realizovatelné,“ říká Ondřej Rybář. Od příští sezony bude blíž k týmu a potká se i s norskými trenéry, ti ve středu chyběli. „Bylo zbytečné, aby tu byli, ale máme domluvenou schůzku a tam uděláme závěry a plány na další sezonu,“ tvrdí. S Egilem Gjellandem, trenérem žen, se dál počítá. „Nevím o změnách. I Egil se s námi bavil, že se uvidíme v květnu, tak snad jo,“ míní Veronika Vítková, která v závěru sezony vítala návrat rychlejšího běhu. „Tam jsem si řekla, že nechci po roce změn s něčím skončit a odejít. Nekončím,“ dodala. Veronika Vítková ovládla exhibiční mistrovství republiky • Foto ČTK

Co servis a lyže? Ještě na MS na ně lítala jedna z hlavních výtek. „Ne vždy jsme měli ideálně připravené lyže,“ uznal šéf Jiří Hamza. Bude se změna týkat i tohoto bodu? „Určitě, bude to jeden z bodů k řešení,“ řekl Rybář. „Lyže nás trápily. Řekne se servis, ale šlo i o materiál. To se tak stane. Občas si někdo lyže chválil, někdo na ně byl naštvaný, někdy se máza trefila, někdy ne… Bylo to nahoru dolů a určitě bychom potřebovali, aby to fungovalo jako v letech předtím,“ má jasno Rybář. Čili? „I se servismany si musíme teprve sednout, takže teď nechci tvrdit nic předčasně. Ale řeknu, že z těch sezon, co jsem byl v mužích, byl letos servis asi nejmíň povedený. Na druhou stranu to ale také není něco, na co bychom mohli házet naši neschopnost zajet výsledek,“ nechal se slyšet Krčmář. Michal Krčmář při sprintu na 10 km v domácím SP v Novém Městě na Moravě • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Co Moravec a Šlesingr? Žádné překvapení. Ondřej Moravec pokračuje i v další sezoně. A 36letý Michal Šlesingr? „To je na něm, ale má pořád týmu co dát. I mlaďoši si mohou od těchto sportovců něco vzít. Michal měl sezonu ovlivněnou mononukleózou a závodník jeho formátu, který toho pro český biatlon hodně udělal, by si zasloužil hezčí rok na rozloučenou, než byl tenhle,“ říká Rybář. Sám závodník se chce rozhodnout v příštích týdnech i po konzultaci s rodinou. Pustí se do své osmnácté sezony? „U Ondry jsem věděl, že chce jet na MS v Anterselvě a ani do příští sezony určitě nepůjde s tím, že je poslední. S Michalem jsme teď spolu bydleli v Oslu a občas něco prohodili. Uvítal bych, kdyby vydržel kvůli mladým. A jak jsem pochopil, všichni chtějí, aby sezonu ještě zkusil,“ dodal Krčmář. Tejpy na obličejích i dýchací "tatranka" v ústech, to je kanadské Canmore pro biatlonisty včetně Michala Šlesingra • Foto Petr Slavík (Český biatlon)

Co návrat Gabriely Koukalové? Dle svého statusu na Facebooku má v květnu vše rozštípnout. Vrátí se Gabriela Koukalová k týmu, nebo ne? „Její návrat není nemožný a my před ní dveře nezabouchneme. Je to stále stejné, musí si vyřešit svoje věci… A bude to případně chtít spoustu pokory od spousty lidí,“ řekl už před pár týdny Hamza a stojí si dál za svým. Co Rybář? „To jsou všechno stále mediální věci. K nám nic konkrétního nepřišlo, takže zatím neřešíme záležitosti, které se k nám na stůl ani nedostaly,“ prohlásil ve středu po jablonecké exhibici. Rozhodnutí je tedy na samotné vítězce SP z roku 2016. A dle toho, jaké bude, se bude dál řešit její možný comeback, případně opětovné zapadnutí do týmu (po vydání její autobiografie). „Až bude něco konkrétního, tak je teprve možnost se k tomu vyjadřovat,“ míní Rybář. Největší česká biatlonová hvězda Gabriela Koukalová • Foto Barbora Reichová (Sport)