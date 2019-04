Výbuch anglické jedničky. Strkal se v baru kvůli posměškům a snoubence

Brankář anglické fotbalové reprezentace Jordan Pickford bránil snoubenku a v baru se zapletl do potyčky • Koláž iSport.cz

Anglie v něm po dlouhé době našla solidní brankářskou jedničku. Jordan Pickford je naděje Albionu i liverpoolského klubu Everton, zároveň ale také borec s pořádně krátkou rozbuškou. To ukázal o víkendu, když se vrátil do rodného Sunderlandu a zapletl se do potyčky v baru.