OVERTIME s Kalasem: Proč patřím Chelsea? Byznys i šance jít za lepším | iSport.cz

Je otázka, nakolik se v létě nabízel přestup natrvalo do Fulhamu, se kterým Tomáš Kalas vybojoval postup do Premier League. I když ale velkou část sezony odkroutil v základní sestavě, na Craven Cottage nezůstal. Chelsea za něj už před minulou sezonou požadovala příliš vysoké odstupné a nakonec Kalas překvapivě místo přestupu prodloužil smlouvu právě na Stamford Bridge. A místo Premier League následoval už čtvrtý rok v Championship, konkrétně v Bristolu City.

Docela jste se v druhé anglické lize zabydlel, kroutíte tam už čtvrtou sezonu v řadě, co vás na té soutěži baví?

„Baví mě hlavně to, že se hraje hodně zápasů, není moc čas na trénink. Nedovedu si moc představit, kdyby se hrálo jenom o sobotách. Nemáme prakticky žádný pořádný trénink, a když ano, je jeden v týdnu. Je tu spousta zápasů, když se prohraje, můžeme to hned za pár dní dohnat. Málokdy je tu navíc tým, který od samotného začátku sezony začne utíkat všem a víte, že když budete hrát u nich doma, nemáte šanci vyhrát.“

V této sezoně působíte v Bristolu City, jste jedním z hlavních článků základní sestavy. Jak vám vyhovují trenér Lee Johnson, tým a styl hry? Je to typický styl Championship, nebo se snažíte víc hrát fotbal po zemi?

„Pro mě je to něco jiného než ve Fulhamu, kde jsme to měli postaveno na ofenzivních hráčích. Vedle sebe jsem měl zkušeného stopera, který těžil z toho, že jsem mu kryl záda, protože nebyl z nejrychlejších. Ale zase toho uměl víc s balonem. V Bristolu je to pro mě ale teď trochu jiné. Nejsme jeden z nejlepších týmů v soutěži a máme základ hry položený na tom, že pokud něco ubráníme, máme šanci vyhrát. Moc zápasů, které bychom vyhráli 4:3, nebylo.“