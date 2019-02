Lednové TOP přestupy: mladé hvězdy, konec ikony i překvapení | iSport.cz

Zimní přestupové období nabídlo hned několik zajímavých příběhů. V Premier League skončila jedna z největších hvězd poslední dekády, záložník Cesc Fábregas. Velkokluby jako Barcelona, Chelsea a Bayern si od léta pojistily mladé hvězdy, Katalánci k nim přidali i jedno nečekané jméno. A zatímco bohatá londýnská Chelsea měnila útočníky formou hostování, škudlivý majitel Newcastlu vysázel na stůl rekordní částku za posilu do zálohy. Podívejte se na to nejlepší a nejzajímavější z lednových přestupů v top ligách.

Princova neskutečná kariéra

Málokdo asi čekal, že se v roce 2019 bude řešit potenciální spojení jednoho z největších klubů světa s Kevinem Princem Boatengem. Ale přestup jako z videohry se stal skutečností. 31letý ofenzivní univerzál, který v létě minulého roku vyměnil Eintracht Frankfurt za italské Sassuolo, přešel 8. ledna do Barcelony na hostování s možností trvalého přestupu.

Vítěz Serie A s AC Milán a jeden z největších cestovatelů ve vrcholném fotbale tak zapsal do svého životopisu už desátý klub. Kariéru začal v Hertě Berlín, než jej koupil Tottenham. Z něj hostoval v Dortmundu a následně přestoupil do Portsmouthu, ze kterého jej vykoupil AC Milán. Po dvou letech v Schalke se do Milána na okamžik vrátil, než se na rok posunul do slunného Las Palmas a následně do Frankfurtu. V něm v létě skončil a podepsal v Sassuolu, tomu ale nakonec věnoval jen půl roku své pestré kariéry.