Boj o titul v Anglii? Rozhodne skóre, ale nejde vyhrát 25:0, tuší Guardiola | iSport.cz

Situace v horní části tabulky Premier League se v posledních kolech pořádně zamotala. Před týdnem měl vedoucí Liverpool unikátní možnost vzdálit se druhému Manchesteru City na sedm bodů, jenže zvítězit nedokázal. Tři body navíc nevytěžil ani v pondělí, když pouze remizoval s West Hamem 1:1. Rázem je tak ve výhodě tým Pepa Guardioly.

Úřadující šampiony večer čeká předehrávka 26. kola, v jejímž rámci se představí právě v Liverpoolu, kde je vyzve Everton. Jakékoliv vítězství by pro „Citizens“ znamenalo automatický postup na první příčku, což se ještě nedávno vzhledem k formě Kloppovy družiny zdálo jako sci-fi.

Klub z Manchesteru ztrácí na momentálně největšího soupeře tři body, přičemž hraje v jeho prospěch lepší skóre. A právě gólový rozdíl, který City vynesl titul v sezoně 2011/2012, kdy triumfovalo na úkor konkurenčních United, může hrát zásadní roli v boji o titul i tentokrát. Toho si je ostatně vědom i trenér Pep Guardiola, který na předzápasové tiskové konferenci prozradil, že jeho tým musí hrát útočně.

„Prvním důležitým bodem je zvítězit. Druhým je skórovat pokaždé, když k tomu dostanete příležitost. Musíme se pokusit dát co nejvíce branek. Premier League by letos mohl rozhodnout gólový rozdíl. Nemůžeme ale klukům říct: Dnes musíme vyhrát 25:0,“ uvedlo.

O tom, kdo se nakonec stane anglickým mistrem, se podle španělského trenéra letos rozhodne až v závěrečných kolech. „Jsem si celkem jistý, že vítěz bude znám až v posledním utkání, možná posledních dvou,“ pokračoval s tím, že se stále ještě musí počítat i s dalšími celky, a to především s londýnským duem Tottenham – Chelsea.

Právě proto je pro něj oproti minulé sezoně, kdy City jednoznačně dominovalo a nasbíralo 100 bodů, probíhající ročník psychicky náročnější. „Stojí nás to hodně úsilí. V určitém okamžiku je problém, že máme tolik zápasů. Když jeden prohrajete, konkurence vám může utéct, takže to znamená spoustu stresu,“ neskrýval nervozitu.

Únor je prý vůbec nejnáročnějším měsícem. „Tento měsíc je hrozný. Každý zápas je jako finále. Nemůžete uniknout od fotbalu a mít jediný volný den. To nejde, musíte být pořád pozorní. Je to opravdový test a výzva. Než jsem přišel do Anglie, všichni říkali, že nejhorší období je kolem Vánoc. Ale únor je mnohem náročnější než prosinec.“

Fotbalisté City se kromě domácí soutěže momentálně soustředí také na vyřazovací část Ligy mistrů, slavný FA Cup i nadcházející finále Ligového poháru. Během tohoto měsíce odehrají zápasy napříč všemi zmíněnými soutěžemi.

Tím vůbec nejbližším cílem je ale vítězství nad Evertonem. Dokáže Manchester využít šance dostat se do čela, nebo opět budeme svědky překvapivého výsledku?