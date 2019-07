Sparťanský asistent promluvil o rakovině: Po operaci mi dali rok života

Zpackaná sezona. Očekávání sparťanských fotbalových fanoušků, že s novým trenérským štábem přijde zlepšení výsledků i hry. Zase. Opět. „Tlak nevnímám. Dáme tomu to nejlepší z nás a věřím, že se nám bude dařit,“ říká přesto Jiří Saňák bez známky nervozity. Ta slova pronesená pro klubový web fakt nejsou fráze.

Máte rok života

Nový asistent sparťanského kouče Jílka totiž svůj nejdůležitější zápas už dávno odehrál. „V patnácti jsem si nahmatal bulku v podpaždí. Za měsíc to byla, jak říkal doktor, takováhle buchta,“ líčí Saňák a rozpřahuje ruce.

Následovaly operace a on se vrátil na plac. Jako by se nic nestalo. Nastupoval v dorostenecké bundeslize za Union Berlín. Snil o hráčské kariéře. Jenže v sedmnácti ho začaly sužovat drsné bolesti ramene. „Operovali mě v Hradci. Otevřeli mi to a řekli: Teď půjdete na chemoterapii. A máte rok života, pane Saňáku,“ oklepal se při vzpomínce.

Nepochyboval

Jenže sympaťák z Ústí nad Orlicí měl svoji hlavu a vůli. Na zdrcující zprávu reagoval otázkou, jestli mu při léčbě slezou vlasy a bude vypadat jako basketbalista Michael Jordan. „Vůbec jsem nepochyboval. Vnitřně jsem věřil, že prostě zabojuju a budu žít,“ říká.

Musel přestat hrát, okamžitě se ale našel v trenérské roli. Koučoval mládežnické výběry, asistoval koučům, naposledy právě Jílkovi v Olomouci. „Vyoperovali mi klíční kost, lopatku... Dokončil jsem všechny ty léčby, jsem tady a šťastný. Je dar mít takovouhle krásnou práci a rodinu,“ vypráví otec syna a dvou dcer.