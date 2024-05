Boston padl, Pastrňák se rval! Za kluky se postavím, hlásil. Trenér ho chválil

Gólman Bruins Jeremy Swayman startuje druhé kolo play off • profimedia.cz

Útočník Bostonu Morgan Geekie oslavuje trefu v play off společně s parťáky na střídačce • profimedia.cz

Hokejisté Bostonu oslavují úvodní výhru ve druhém kole play off proti Floridě • profimedia.cz

Staré rány se znovu rozevírají. Rivalita mezi Bostonem a Floridou už zase naplno hoří. Po roce se znesvářené kluby potkávají ve druhém kole vyřazovací části NHL v rámci odvety za loňské nečekané vyřazení Bruins hned na úvod play off. Je to znát. V zápase číslo dva Bruins na ledě soupeře padli jasně 1:6, vyhrocený závěr klání probudil rváče i v českém střelci Davidu Pastrňákovi. Ten svedl ostrou bitku s Matthewem Tkachukem. To Vancouver s Filipem Hronkem zvládl první zápas série s Edmontonem, vyhrál 5:4.

To už musí být, aby Pastrňák shodil rukavice. Server Hockey Fights, který mapuje rvačky v elitní zámořské soutěži, dosud zaznamenal jediný případ, kdy se snajpr z Havířova pustil do vážnější konfrontace. Před šesti lety se mu nelíbil zákrok Dana Girardiho z Tampy Bay na lídra Bruins Patrice Bergerona. Po krátké hádce se pustil do soupeře, brzy společně skončili na zemi.

Souboj s Tkachukem měl mnohem větší náboj. V úvodu měl navrch útočník Panthers, ale jakmile upadl na led, přidal mu Pastrňák několik ran od cesty. A po loňských zkušenostech se vlastně není čemu divit.

Tehdy totiž Tkachuk Boston dokonale provokoval tvrdou hrou, k tomu uměl přidat důležité body. To on byl jedním ze stěžejních faktorů, proč se dál dostal klub ze slunného poloostrova a končící dvojici centrů Davidu Krejčímu a Patrici Bergeronovi zbyly jen oči pro pláč.

„Upřímně? Nebojím se ho. Dokážu přijmout náraz, pro tyhle kluky bych udělal všechno,“ řekl krátce o své konfrontaci s Tkachukem Pastrňák.

„Na Pastu jsem opravdu hrdý,“ přidal po utkání trenér Bruins Jim Montgomery. „Spousta kluků se jen postrkává po odpískání, když vědí, že k nim přijedou čároví rozhodčí. Ti dva do toho šli, poprali se. To se vám musí líbit,“ pochválil boxerskou vložku.

S „bijcem“ Pastrňákem prohodil několik vět také na střídačce, ani tam ho nekáral. Situaci probírali s úsměvem. Holohlavý stratég si dobře uvědomuje, čím Boston v minulém roce ztratil sen o Stanley Cupu. Že se mu Florida dostala pod kůži, rozhodila největší hvězdy. Pokud má jeho tým tentokrát uspět, musí na provokace najít ráznou odpověď.

V utkání sudí napočítali celkově 148 trestných minut. Paralela na hokejová jatka. Nejvíc vyloučení vyměřili po gólu na 5:1 v podání domácího Aleksandara Barkova ve třetí části. Brankář Jeremy Swayman už dění pozoroval jen ze střídačky, kam ho vyhnal předchozí zásah Eetu Luostarinena. V závěrečné periodě padlo 13 desetiminutových trestů, jeden z nich obdržel Pastrňák.

„My nic neměníme, hrajeme naši hru, chodíme ostře do branky. To jsme dělali celou dobu,“ přiznal nezastřeně kapitán Barkov.

„Máme za sebou dva zápasy, jeden jsme ukradli a jedeme domů,“ připomenul Pastrňák důležitý fakt, že Bruins pro sebe získali výhodu domácího prostředí. „Teď už se soustředíme na třetí duel. I nyní jsme byli na třetí třetinu nachystaní, ale čtvrtý gól nám vzal vítr z plachet. Už jsme se z toho neoklepali, nicméně v play off musíte mít krátkou paměť.“

Boston poslal v utkání do vedení Charlie Coyle, jenž ve 13. minutě zakončil pohlednou kombinaci s Pavlem Zachou gólem do prázdné branky. Český útočník připravil v aktuálním play off pátou branku, na první přesný zásah ale dál čeká.

Florida se gólu dočkala až ve druhé třetině. V její první desetiminutovce Panthers zásluhou Stevea Lorentze a Aleksandera Barkova otočili na 2:1 a dvě sekundy před druhou sirénou zlomili zápas třetím gólem. Ve třetí dvacetiminutovce se domácí prosadili rovněž třikrát a došli si pro pohodové vítězství 6:1.

Edmonton do série s Vancouverem vstoupil lépe a po první třetině vedl 2:0. Chvíli po polovině zápasu měli Oilers už tříbrankový náskok, z prvního bodu v sérii se ale nakonec radovali domácí. Zlom přišel v poslední desetiminutovce, ve které dali Canucks tři branky. Na 3:4 snížil v čase 49:38 J. T. Miller a obrat Vancouver dokončil během 39 vteřin na přelomu 54. a 55. minuty. Vítěznou branku dal Conor Garland.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:56. Lorentz, 29:49. Barkov, 39:58. Forsling, 41:28. Luostarinen, 50:52. Barkov, 51:58. Montour Hosté: 12:12. Coyle Sestavy Domácí: Bobrovskij (Stolarz) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, Montour, Ekman-Larsson, Kulikov – Verhaeghe, Barkov (C), M. Tkachuk (A) – Luostarinen, Lundell, Reinhart – Rodrigues, Stenlund, Tarasenko – Cousins, Lorentz, Okposo. Hosté: Swayman (42. Ullmark) – Lohrei, McAvoy (A), H. Lindholm, Carlo, Forbort, P. Wotherspoon – Marchand (C), Coyle, DeBrusk – Zacha, Geekie, Pastrňák (A) – J. van Riemsdyk, Frederic, Brazeau – Beecher, J. Boqvist, Maroon. Rozhodčí Rank, Hebert – Cherrey, Gibbons Stadion Amerant Bank Arena, Sunrise Návštěva 19789 diváků