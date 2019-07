Rada je zpátky "doma": V Bohemce se toho hodně změnilo, byla to jasná volba | iSport.cz

Epizoda ve druhé lize, občas trable s výplatou, zamlžená budoucnost… Jakub Rada s Bohemians zažil nejisté časy, zato teď se vrátil do stabilizovaného klubu, který má kde hrát a postupně vylepšuje zázemí. „Možnosti Bohemky se dost změnily, zvedá se to tu,“ poví Rada, když se rozhlédne po tréninkovém centru v Uhříněvsi.

Přepadla vás nostalgie, když jste se vracel na starou známou adresu?

„Vzpomínky jsou krásná věc, ale hlavní pro mě je, že jsem se nemusel dlouze rozkoukávat. Vrátil jsem se do známého prostředí, k Bohemce mám srdeční vztah. Jsem prostě zpátky doma.“

Nebyla ve hře varianta, že byste zůstal v Trnavě, kde jste v minulé sezoně hostoval z Mladé Boleslavi?

„Myslím, že ne. Preferoval jsem návrat do Česka. Tím ale neříkám, že se mi v Trnavě nelíbilo. Když jsem tam před rokem šel, netušil jsem, co všechno se stane. Na podzim jsme hráli Evropskou ligu, což byl obrovský zážitek, a celkem nečekaně jsme vyhráli slovenský pohár. Zajímavá sezona.“

V čem byla síla fotbalové Trnavy?

„Tým držel spolu, nikdo se nikoho nestranil. Měli jsme tam malou českou enklávu s Petrem Bolkem nebo Jirkou Kulhánkem, ale nebylo potřeba držet nějak zvlášť spolu, parta byla v pohodě. Všichni se bavili se všemi a společně šli za úspěchem. Stejně jako trenér Michal Ščasný, z kterého roste dobrý kouč. Má fajn tréninky a pravidelně s hráči komunikuje, mám pro něj jen slova chvály.“

Poznal jste i bývalého trnavského majitele Vladimíra Poóra, jenž teď sponzoruje právě Bohemians?

„Čas od času za námi přišel po zápase do kabiny. Má fotbalové srdce, jinak by Spartak tak dlouho netáhl. V Praze jsem ho ještě nepotkal, ale pro Bohemku je každý sponzor cenný.“

Jakub Rada (vlevo) ve sprinterském souboji s Mislavem Oršičem (vpravo) během zápasu Spartak Trnava - Dinamo Záhřeb



V tom se od roku 2015, kdy jste odcházel do Boleslavi, nezměnila.

„Přesto je tu dost věcí jinak. Tenkrát klub fungoval skromněji, před tréninky v Uhříněvsi jsme se převlékali ve stavebních buňkách. Na druhou stranu to člověka zocelí, nebyli jsme rozmazlení.“

Zocelily vás i zpožděné výplaty?

„Občas se to stávalo, ale nikdy to nebylo tak, že by nechodily peníze a nikdo o tom s námi nemluvil. Klub vždycky otevřeně komunikoval, takže jsme to brali relativně v pohodě.“

Sledoval jste jarní jízdu Bohemians po horské dráze? Byli jeden gól od skupiny o Evropu, nakonec ale málem spadli do baráže.

„Pokud to nekolidovalo se zápasem Trnavy, díval jsem se přes internet na každý zápas. Soucítil jsem s klukama, záchranářské boje jsou psychicky složité. Sám jsem to tu před lety zažil. Nakonec přišel happy end, na kterém se dá stavět. Tenhle tým má potenciál a mohl by hrát o něco výš než v minulé sezoně. Klub i fanoušci by si to zasloužili.“