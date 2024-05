Hlaváčková ukázala realitu maminek: Trápení v kabince

Příchod miminka je nádherná věc. O čem už se ale v souvislosti s těhotenstvím tolik nemluví je fakt, že dostat se zpátky po porodu do formy není pro ženy často vůbec žádný med. To ostatně nastínila i bývalá špičková tenistka Andrea Sestini Hlaváčková (37), která se před pár týdny vrátila z porodnice s druhorozenou dcerkou Beou.

Andrea se na téma ženského těla po porodu rozpovídala na sociálních sítích, kde ukázala fotku ze zkoušecí kabinky.

„Dneska jsem zažila asi nejhorší pocit před zrcadlem za celý svůj život,“ přiznala jindy úsměvavá blondýnka. „Nechci utěšovat, ale sdílet pro ženské, které se někdy cítí jako bedna kytu,“ upozorňovala na svou pointu předem.

„Přišla jsem domů s tím, že mi nejsou ani o dvě velikosti větší džíny, než ty, které mám doma ve skříni. S pocitem, že mám celulitidu snad i na nose,“ zoufala si Andrea. „Kojila jsem tam uprostřed těch hadrů, co mě naštvaly, asi 40 minut, u toho jsem se viděla ze 3 úhlů a pod tím ďábelským světlem. Stejně jsem odešla se řvoucím miminem a pár kouskama co to, jak se pod nima cítím, nějak zmírňují,“ pravila rodačka z Plzně.

Tenistka, která má doma čtyřletou dcerku Bibi a nedávno narozenou holčičku Beu má velkou oporu ve svém okolí, ale je jí zřejmé, že ne každý to má stejně: „Vážně mi nepište, že vypadám skvěle nebo že je to moc brzy, že budu brzy fit. Já tohle sdílím, protože já se umím z těhle pocitů dostat díky sobě, manželovi nebo kámoškám, ale třeba je tu někdo, kdo vidí ty dokonalé instagramové těla a nechápe, proč se do háje už roky nosí ty vysoké jeany a crop topy.“

Andrea přiznala, že po příjezdu domů měla divnou náladu, ale podělila se o to, že jí pomohlo zacvičit si a následně si dopřát krátké lázně. „Dneska to potřebovala hlava víc, než tělo a zkusila jsem se i zchladit na závěr,“ libovala si Hlaváčková, která svým přístupem a odhalením reality maminek povzbudila ženy, procházející stejným obdobím. Žádná z nich by ale určitě nevyměnila dokonalou postavu za své spokojené a zdravé miminko.