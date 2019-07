Přijde Boleslav o ofenzivní eso? Přikryl jedná o přestupu do Polska | iSport.cz

Boleslavský záložník Tomáš Přikryl má za sebou povedenou sezonu. Patřil k lídrům týmu z města škodovek, pomohl mu k postupu do druhého předkola Evropské ligy a s devíti góly a jedenácti asistencemi byl čtvrtým nejproduktivnějším hráčem FORTUNA:LIGY. Logicky o něj byl zájem.

Nakonec to vypadá, že se šikovný křídelník vydá na své první zahraniční angažmá. Stojí o něj Jagiellonia Bialystok, jeho přestup do polského klubu se řeší. Boleslav povolila Přikrylovi, aby odcestoval do Polska, kde může jednat o smlouvě a podstoupit zdravotní prohlídku. Kluby budou licitovat o přestupové částce.

Přikryl působí v Boleslavi tři a půl roku. Interes z Polska o něj byl už před rokem v létě, kdy přípravu na novou sezonu začínal mimo boleslavský tým, ale přestup neklapl. Během podzimu ho k sobě lákaly Baník Ostrava či Jablonec, ale Přikryl v zimě nakonec v Boleslavi uzavřel nový víceletý kontrakt a zůstal. Teď se jeho odchod reálně rýsuje. V Jagiellonii se může potkat se záložníkem Martinem Pospíšilem.

„Je pravda, že Tomášovi jsme při prodlužování smlouvy slíbili, že kdyby měl zajímavou nabídku ze zahraničí, tak ho pustíme,“ připustil během přípravy trenér Středočechů Jozef Weber, který nechtěl o důležitého hráče přijít. Zdá se však, že si bude muset poradit bez něj.