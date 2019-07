Jílek už driluje sparťany! Čeština střídá angličtinu, důraz je na detail | iSport.cz

Žádné pozorování od postranní čáry a model ála Alex Ferguson. Kdepak. Trenér Václav Jílek velí tréninkové jednotce Sparty železnou rukou. V jejím úvodu si svolává kompletní mužstvo a detailně mu vysvětluje, z jakých fází se trénink bude skládat. „Je pro nás důležité, aby kluci věděli, co a proč děláme,“ glosuje asistent Jiří Saňák.

Jestliže první rozmluva je čistě v češtině, během jednotlivých cvičení Jílek bez mrknutí oka přechází do angličtiny. Dává si záležet, aby každému hráči dodal co nejpřesnější zpětnou vazbu. Tedy v jazyce, který je dotyčnému nejbližší.

Energie z nového kouče Letenských jen čiší. Jakmile se sparťané rozdělí na skupiny a trénují kombinační mezifázi, zaujme Jílek místo ve středu vymezeného území, aby měl ten nejlepší přehled. Gestikuluje, chválí, ale taky upozorňuje na nedostatky. „Skvěle hoši, skvěle,“ halasí směrem k Martinu Frýdkovi a Ladislavu Krejčímu, když se šikovně prokombinují přes houštinu soupeřů.

Pokud něco není podle přestav, Jílek bez váhání cvičení přeruší a vysvětluje. Klidně několikrát během jediné fáze. „Sladit jedenáct hráčů na hřišti pro zápas, aby v daný moment věděli, co mají dělat, je to nejtěžší. Z pohledu přijímání informací to nejsou jednoduché tréninky,“ vysvětluje Saňák.

Jeho nadřízený je detailista. Stačí, aby některý z hráčů převzal míč špatnou nohou nebo si ho připravil do trochu jiného prostoru, a okamžitě je na to upozorněn. Jílek nepodceňuje vůbec nic. Navíc si dává záležet na tom, aby spolu hráči neustále mluvili. „Musíme si navzájem rozumět, být v tomhle směru sladění. Když někdo zařve „sám“, tak ten dotyčný si může myslet, že je sám na hřišti a při tom má čas maximálně na dva doteky,“ nabízí konkrétní příklad sparťanský asistent.

Povede se to Spartě? Už za necelé dva týdny, kdy se rozjede nová sezona, začne být jasno.

