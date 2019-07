Bohemians získali zkušenou posilu! Na hostování přichází Podaný | iSport.cz

"Po sestupu jsme si na Dukle řekli, co by bylo výhodné pro obě strany. Nakonec to vyústilo v můj příchod do Ďolíčku. Musím říct, že na mě vedení Bohemians udělalo velký dojem. Věřím, že pomůžu k naplnění cílů, které Bohemka má," řekl Podaný webu "Klokanů".

Krajní záložník může nastupovat i v obraně nebo v útoku. V první lize dosud Podaný odehrál 139 zápasů a vstřelil deset branek. V roce 2014 se stal s týmem Atlético Kalkata mistrem Indie.

Vše o Bohemians čtěte ZDE>>>

Bohemians vstupují do eSportu. Mají i Rozsiho, druhého hráče iSport LIGY

Posila Trávník: Co v něm Sparta získá a v čem se ještě musí zlepšit?

TOP 5 gólů od bombarďáka Stocha. Poslechněte si, jak si ho váží Trpišovský

LIGA NARUBY TOP 10: Nitův sprej, mstitel Deli a nejhorší rabona sezony