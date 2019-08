Patří mezi nejlepší české fotbalistky. Třiadvacetiletá Svitková se kromě hřiště věnuje škole a svému pejskovi. Jestli jí něco chybí, tak přítel. Hosté ve studiu pořadu Tiki Taka reprezentantku vyzvali, aby si přes televizní obrazovku zkusila nějakého najít.

A jak by měl vypadat ideální přítel úspěšné sportovkyně? „Nenávidím líný lidi. Mám ráda tetování a on a musí mít rád psy. A ještě nejlépe to musí být vysokoškolák. Prostě aby nebyl debil,“ rozesmála publikum roztomilá blondýnka.

Jeden druh lidí je ale u ní předem diskvalifikovaný. „Sparťan? Ani náhodou. Nechtěla bych ani Stanciua. Oni jsou tou Spartou poznamenaní. Sama nejsem úplně slávistka. Jsem Plzeňačka,“ prozradila Svitková.

Zájemci o rande s fotbalistkou se mohou nyní hlásit na její instagramový profil Svitule10. Třeba někdo z vás uspěje.

Fotbalistka Svitková si hledá přítele přes televizní obrazovku