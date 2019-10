Pro německou zpěvačku měl geniální hokejista vždycky slabost. Hity jako Maria Magdalena, In The Heat Of The Night, či Everlasting Love ho dokážou dostat do varu, což ukázal i ve slavnám koncertním sálu uprostřed václavského náměstí!

Před koncertem dámy, jež vyhrála hitparádu v jednavaceti zemích a prodala 30 milionů alb,usedl do první řady, aby měl hned u pódia sexy ikonu 80. let jako na dlani. Když se Snadřina show blížila ke konci, prosmýkl se s promotérem akce Petrem Větrovským do zákulisí, aby své múze předal vyprodaným hledištěm ohromující puget květin!

V sobotu Sandra od 19 hodin vystoupí ve sportovní hale v Příbrami, kam Jágr bude možná pelášit přímo z extraligy. Jeho Kladno hostí od 15 hodin Liberec.