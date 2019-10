Jágr skalpoval Liberec: Proč jsem nešel na NHL? Chci být herec, ne divák | iSport.cz

Video k článku SESTŘIH: Kladno - Liberec 5:3. Domácí strhli vítězství na svou stranu v posledních minutách, trefil se i Jágr VŠECHNA VIDEA ZDE

„Možná jsem to nezažil během kariéry, ale během posledních třech týdnů jo. Začalo to Vítkovicemi, kdy jsme prohrávali 0:2. Dostali jsme se zpátky do hry v posledních pěti minutách. Proti Olomouci jsme taky dotahovali. Teď jsme dali gól, už jsem si myslel, že je to hotový, ale zase přišla odpověď. Nahoru dolů. Díkybohu, že jsme vyhráli. Ale musíme se z toho poučit. Jakmile vedeš 3:2 dvě minuty před koncem, tak velké mužstvo by to mělo udržet. Je vidět, že ještě nejsme velké mužstvo. Ale bojovnost tam určitě je.“

Bodovali jste počtvrté v řadě, i vy se rozjíždíte, tentokrát jste se trefil dvakrát.

„U mě je to spíše o fyzičce. Sezonu jsem začal se 120 kily, pomalu se dostávám do formy. Je vidět, že potom ke konci už nemám sílu. I když šance jsou, nemám sílu na zakončení. Vydržím půl zápasu, pak už je to horší se mnou. Ale věřím, že je to jenom otázka času, jestli se nezraním. To není, že bych neudržel puk. Jde o to, že nemám sílu dobře zakončit. O tom to je. Ale věřím, že to všechno přijde postupem času.“

Kladno - Liberec: Jágr srovnává na 1:1, když využil zmatků liberecké obrany a napodruhé překonal Peterse

A co říkáte celkově na mužstvo?

„Nastoupili jsme pravděpodobně proti nejlepšímu týmu. Bylo pro nás měřítko. Řekli jsme si, že odevzdáme maximum a uvidíme, jak na tom jsme. Byly dvě možnosti.“

Jaké?

„Buď jdeme správným směrem, nebo musíme všechno překopat a začít jinak. Takže si myslím, že nám to ukázalo, že jdeme správně a teď jde o to, abychom se postupně zlepšovali.“

Porazili jste dosud neporažený tým, o to víc může mužstvu stoupnout sebevědomí?

„Nemyslím si, že je to v tom. Ani moc nechci, aby se hráčům zvedalo sebevědomí. O tom to není. Jde o to, abychom si uvědomili, že styl, kterým chceme hrát, je pro náš tým správný. Když na něčem pracuješ a hraješ, jak chceš a přicházejí s tím výsledky, tak to je to nejlepší, co se mužstvu může stát.“

Je vaším záměrem, že chcete v pásmu co nejvíce unavit beky soupeře?

„Nemůžu ti prozradit naší taktiku. (směje se) Hrajeme na náhodu. My to tam hodíme, a čekáme, co se stane. Jako když rybaříš. Čekáš, buď se chytne, nebo ne.“

Co říkáte na slovenského gólmana Denise Godlu? Opět vás podržel, že?

„Je to pro nás zeď vzadu. Když jsme potřebovali, podržel nás. A to je pro nás nejdůležitější. Nechci nic zakřiknout, doufám, že tohle bude pokračovat.“

Vaše výkony stoupají, máte pocit, že prognózy před sezonou, která vás pasovaly na sestup, byly liché?

„Víš co… Je víceméně jedno, co si lidi myslí o nás. To, co si mysleli na začátku, bylo hodně negativní. Teď je to naopak hodně pozitivní. My bychom se k tomu vůbec neměli vyjadřovat, měli bychom jít svojí cestou, věřit tomu, co děláme. Když budeme vyhrávat, je to jedině dobře. Pokud budeme prohrávat, stejně nám nikdo nepomůže a budeme se z toho muset dostat sami.“

Po minulém utkání, kdy jste se podruhé za sebou stal nejlepším hráčem, jste říkal, že je to proto, abyste ušetřili peníze, protože ceny budete vracet. Co se stalo, že teď jste nebyl vyhlášený?

„Je to smůla. Nejlepšího hráče vyhlašuje televize, asi nepochopili, co se tady snažíme dělat a že šetříme. Bude nám to muset O2 TV zaplatit.“

Kladno - Liberec: Infarktový závěr! Jágr poslal odražený puk do odkryté liberecké branky, 4:3

Proč nehrál Martin Réway?

„Je nemocný.“

Jak byste zhodnotil zatím jeho přínos? Zdá se, že jeho výkonnost šla dolů.

„Sezona je dlouhá, uvidíme, co bude. My jsme ho nepodepisovali na první měsíc. Nebo na první čtyři zápasy. Pro nás je důležitá celá sezona. Všechno má ve svých rukách. Teď je nemocný. Pak se uvidí. Záleží jenom na něm, my na nikoho netlačíme. To, že nehraje, je nemocný, neznamená, že za dva měsíce nemůže být nejlepší. Je to nahoru dolů.“

Celkově si výkon mužstva sedá podle vás?

„Já odpovím jednoznačně. Nemůžu posuzovat první dva zápasy, ty jsem nehrál. Ze střídačky je to úplně něco jiného. Ale v zápasech, které jsem nastoupil, jsem byl nadmíru spokojený se stylem hokeje, který jsme hráli. Někdy jsme měli více štěstí, někdy smůlu. Ale to, co chceme hrát, tam bylo. I když jsme prohráli vysoko ve Varech. Mě zajímá herní projev. A dneska se mi líbilo, jak jsme hráli proti proti jednomu z nejlepších týmů v lize. I když jsme prohrávali, myslím, že jsme měli více ze hry. Víc příležitostí. Jsme typ mužstva, které potřebuje na gól dvakrát více šancí. Ale tak to prostě je.“

Věříte, že si díky povedeným výkonům nalákáte fanoušky? Dneska jich přišlo čtyři a půl tisíce, což je na vaše poměry dost.

„Záleží jenom na nich. Měli argumenty, že to bylo drahé. Tak jsme to zlevnili. Že jsme prohrávali? Taky jsme to trošku obrátili. Dneska byla výborná atmosféra i návštěva. Na to, že to dávali v televizi, přišly čtyři a půl tisíce. Takže lidem upřímně děkuju. Doufám, že na Plzeň, což je další výborné utkání, bude vyprodáno.“

Včera se v Praze představila NHL, nelákalo vás se tam podívat?

„Pro mě je důležitější tohle naše mužstvo. A dnešní výkon. Kdybych šel, vrátil bych se pozdě, byl bych unavený. Někde sedět čtyři hodiny, to ne, člověku ztvrdnou nohy. Nechci být divák, chci být pořád herec. Takže chci hrát. Pro mě je to důležitější.“

Chcete dávat góly, než házet čestné buly.

„Samozřejmě.“ (usměje se)

Podle Instagramu jste byl na koncertu vaší oblíbené zpěvačky Sandry, užil jste si to?

„Jo, to jo. Začínalo to v sedm, takže to bylo bez problémů. Vrátil jsem se domů brzo.“

Jaromír Jágr byl místo na utkání NHL v Praze na koncertu zpěvačky Sandry • Foto Profimedia

SESTŘIH: Kladno - Liberec 5:3. Domácí strhli vítězství na svou stranu v posledních minutách, trefil se i Jágr

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:11. Jágr, 53:06. Austin, 57:43. Austin, 58:39. Jágr, 59:01. Valský Hosté: 04:10. Kotvan, 16:05. Marosz, 58:12. Birner Sestavy Domácí: Godla (Cikánek) – Austin, Nash, Kehar, Lakos, Smetana, Barinka, Zelingr – Jágr, Stach, Zikmund – Redlich, Machač, J. Strnad – Valský, T. Kaut, O'Donnell – Hajný, Melka, Š. Bláha. Hosté: Peters (Schwarz) – Graborenko, Šmíd, Kotvan, Knot, Derner, T. Hanousek, Havlín – Birner, Bulíř, Ordoš – Marosz, Filippi, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek, M. Zachar – J. Vlach, A. Musil, Šír. Rozhodčí R. Svoboda, Úlehla – Lhotský, J. Svoboda Stadion ČEZ stadion, Kladno

Kladno - Liberec: Domácí se přeci jen dočkali! Austin srovnal nechytatelnou střelou na 2:2

Kladno - Liberec: Domácí jdou do vedení! Austin jako přes kopírák trefuje od modré růžek liberecké branky, 3:2