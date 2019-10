Byla jste u obou slavných dostihů?

„Jasně. Do Merana na Gran Premio jezdíme každý rok a letos Pepa konečně vyhrál! Třináct let se o to snažil, byla to obrovská euforie. Také do Pardubic vyrazila celá »banda« – příbuzní, sousedi. Měli jsme praporky, dali jsme si vínko a fandili. I děti byly.“

Co byl silnější zážitek?

„Velká má tady v Česku daleko větší váhu a sledovanost, v tom je to jiné. Ale obojí byl nádherný zážitek! Občas ty naše cesty končily tak, že místo domů jedeme se strachem za manželem do nemocnice. Tohle je krásná odměna!“

To vše absolvujete i s dětmi?

„Ano. Malému Josefovi bude v listopadu třináct, Linda je o tři roky mladší. Pamatuju si, že kluk kolikrát tátu po operacích ani nepoznával, jak byl potlučený, trčely z něj hadičky a on povídá: To není táta, to je bubák.“

Bude také žokejem?

„Malej má neskutečný přehled, poradí kdekomu, na jakého koně vsadit. Ale pokračovat spíš nebude, kluci se o sebe dost bojí. Takže po všech těch návštěvách nemocnic se raději dal na fotbal a hraje v Roudnici, vozíme ho na tréninky. Na koně je spíš Linda, ta jezdí na ponících a ničeho se nebojí, je po tátovi.“

Pokaždé když manžel vyhrál Velkou, byla jste těhotná. Letos zvítězil potřetí, tak je namístě se zeptat, jak jste na tom?

„Máte pravdu, dokonce když vyhrál poprvé v roce 2006 s Decent Fellowem, byla jsem raději už jen u televize a se sestrou jsme fandily z gauče. V listopadu se pak narodil malý Josef. Tentokrát za mě převzala štafetu s těhotenstvím sousedka a jsem za to ráda. My jsme s naší rodinou v tomto počtu naprosto spokojeni.“

Poznali jste se při dostizích – sama už nejezdíte?

„Pár dostihů jsem odjela, ale v osmnácti jsem poznala Josefa a přestala jsem jezdit. Tak nějak jsem při pohledu na jeho umění měla soudnost, nechtěla jsem mu dělat ostudu.“

V Nebuželích kousek od svého bydliště máte rodinnou stáj. Tam už nepracujete?

„Ne, chtěla jsem se víc věnovat dětem. Chodím u nás ve vsi vydávat obědy, mám práci od osmi do dvou, to mi vyhovuje. Manžel je často na cestách a já mám možnost zařídit vše, co je doma potřeba.“

Čím se odměníte?

„Obvykle si dáme na oslavu vínko. On je rád doma, musím ho pochválit, když má čas, věnuje se dětem, nechodí po hospodách. Za ta léta už ani není před dostihem nervózní.“

Kde je vám nejlépe?

„Samozřejmě na dovolené, pokud možno u moře. Obvykle vyrazíme začátkem července, kdy se kvůli vedru moc dostihů nejezdí. Třeba do Itálie, kde mám v Terstu tetu. Letos jsme stihli i týden v Egyptě.“