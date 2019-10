Velká pardubická: Bartoš zvládl katastrofu na startu i finiš: Vypustil jsem duši a Theo taky | iSport.cz

Po italském Gran Premiu ovládl i Velkou pardubickou. Josef Bartoš (38) zažívá nádherné období. „Skvělé pocity. I když vyhrávám na jiných závodištích a vyhrávám toho hodně, tak Velká pardubická je jedinečná,“ líčil zkušený žokej, který už slavil s Decent Fellowem (2006) a se Sixteen (2008). „Že se mi to znovu povedlo, to jsem rád. V osmatřiceti letech, to je bomba. Loni to skončilo špatně, zůstal jsem na Taxisu i s koněm, přišli jsme o něj. Slyšel jsem hodně kritiky, nebylo to nic příjemného. Jsem rád, že to takhle dopadlo. Otočilo se to o sto osmdesát stupňů.“

Jaký byl Taxis s Theophilem?

„Skočil ho jak nic. Perfektně. Nevycházel mu úplně krok, ale kůň se skvěle zachoval. Nechal jsem to na něm a skočil to super. Lehce to prolétl a byl za tím. Pak jsem potřeboval jet trochu pasivněji, abych mu pošetřil síly, protože jsem furt nevěřil, že má na 6900 metrů. Ale ukázal, že na to má. Pepa Váňa to říkal už na jaře, že to pro něho nebude problém. A měl pravdu. Ví, co trénuje.“

Na Taxisu byly tři pády, zůstal tam i obhájce Tzigane du Berlais. Všímal jste si, co se děje?

„Ani ne, hlavně doufám, že se jim nic nestalo. Byl bych rád, kdyby tahle Velká pardubická byla bez úrazů. Koní i lidí. Já byl na Taxisu v předních koních, neviděl jsem to. Bylo dvacet koní na startu, riziko, že se s někým srazíte na doskoku, prostě je. Naštěstí jsem měl dobrou pozici a vyvaroval jsem se tomu.“

Na Havlově skoku jste měl takřka kolizi s Bridgeuerem, byl to velký problém?

„Byl to problém, šel jsem to hodně zprava. Nechtěl jsem jet vedle Bridgeura, přece jenom už tam koně nemají tolik síly. Bridgeur udělal chybu, vjel doprava. Já to měl o vlásek, ale projel jsem. Měl jsem štěstí. Když vyhrajete Velkou, musíte mít štěstí. Bez toho to nejde.“

Ve finiši už jste věřil, že to udržíte?

„Nasadil jsem brzo, protože se mi tempo nezdálo přehnané. Chtěl jsem to zkusit už mezi vodama těch šest set metrů před cílem. Stretton pak znovu přišel, dal jsem tam všechno, co umím a vyhrál jsem. Vypustil jsem duši a on taky. Bomba.“

Theophilos je dobrodružný kůň, míval problémy s hlavou. Vše bylo v klidu?

„V pondělí jsem byl na práci a skákání u Váňů, tam už byl Teo celý zpocený, není sranda ho odjezdit v práci. Tady to pro něj bylo hodně extrémní, byla přehlídka, vařil se, byl celý pod pěnou. Odvolaný a opakovaný start byla pro mě katastrofa. Ale soustředil jsem se na jeho výkon, nepodléhal tomu, že je zpocený a nervózní. Soustředil jsem se na dostih a věřil, že to dá. A dal.“

Jste potřetí vítězem Velké. Liší se pocity z výher?

„Pokaždé je to pěkné. Teď je to potřetí a hlavně po dlouhých letech. Cením si toho hrozně moc. Vydržet ty roky i se všemi zraněními, co jsem prodělal. Je mi už třicet osm, hlava je trošku jinde než v pětadvaceti, kdy jsem si myslel, že vyhrávat Velkou je automatické, když jsem u Váni. Ale když se deset let jen umísťujete, nebo padáte, je to těžké. Za všechno, co do toho dávám, je vítězství velká odměna a vzpruha jet dál.“

Při obou předchozích výhrách byla vaše paní těhotná...

(rychle reaguje) „Ne, už nebude. Teď si za to koupíme nějakou pěknou dovolenou a užijeme si to v létě.“

Vyhrál jste v barvách unikátního syndikátu iSport-Váňa. Co projektu říkáte?

„Hezké. Možná teď dostanou i další lidé inspiraci, že se dá kůň povzbuzovat i takhle. Velké plus pro takové projekty.“

Na druhou stranu vám asi majitelé nezajistí vrtulník jako pan Aichner po výhře v Gran Premiu, ne?

„Nepotřebuju. Potřebuju otevřít šampáňo a oslavit to.“

Jak vypadá pád na Taxisu očima žokeje? Unikátní video z helmy Alexandra Oraina