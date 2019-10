Zašlapal bych ho do země. Faltejska naštval Angličan na Taxisu i start | iSport.cz

„Ale ten kluk neví. Nemůže za to, když neví,“ říká s odstupem Faltejsek. „Takže jsem hledal bičík a šel jsem lovit Tzigana. Naštvaný jsem hlavně sám na sebe. Málo jsem to přečetl, měl jsem být chytřejší a být někde jinde.“

Podle Faltejska to skřípalo už od startu, který se musel opakovat. Marcel Novák s Playerem se utrhnul brzy. „Na startu to bylo hodně divoký,“ líčí zkušený žokej. „Co si hned dvakrát dovolil Marcel? Všichni chodí dokola, jak nám startérka říká a on to otočí, aby byl na vnitřní stopě a pak to dvakrát odkouří? Tak to pardon. Najednou chtěli být vpředu úplně všichni. I ti, co tam nepatří.“

Myška se na špici nedostal

Nepsaná domluva byla, že ideální tempo na Taxis rozjede zkušený Jaroslav Myška s Bridgeurem. „To chtějí všichni, aby nájezd na Taxis měl hlavu a patu,“ přitakává Faltejsek. „A Myšáka tam v podstatě nechtěli pustit. Proč? Vždyť je to na 6900 metrů! Samozřejmě, start je důležitý, ale stejně důležité je uspořádání dostihu. Aby ti, kteří vepředu být mají, tam byli. Ne, že Jarda pojede úplně venkem, aby všechny objížděl. Takové jsou dostihy. Měl jsem to lépe zanalyzovat, být chytřejší.“

Druhým problémem podle Faltejska bylo, že po Malé vodě netrefil v té chvíli vedoucí Thomas Garner se Strettonem správný směr. „Chtěl jet někam jinam a narazil do Playera. Celé pole se srazilo doprava. A jeli jsme pomalu. Řval jsem na ně už před Malou vodou: 'We are too slow! We are too slow!' Ale asi to těžko mohli slyšet. Proto první vlna skočila do hrany. Byli prostě pomalí.“

Sám se snažil pozici před Taxisem vylepšit, přidat na tempu. „Já si místo nakonec udělal, rozjel jsem se, ale bohužel se tam válel Ribelino. Nedalo se vyhnout. Když jsem před sebou při nájezdu viděl růžový dres, tak jsem doufal, že to je starý kůň, který to zná. Soustředil jsem se, abych já dobře skočil s Tziganem. To se povedlo. Bohužel se tam Ribelino válel a v takové chvíli už není čas na nic.“

Faltejsek upřímně přiznává, že v první chvíli po pádu měl chuť zašlapat anglického žokeje do země. „Když začne brát padesát metrů před Taxisem koně zpátky, tak se to prostě skočit nedá. Taxis se musí jet dopředu, ne brát koně zpátky. Ribelino skočil čistě a snažil se doletět, ale protože jeli pomalu, nedalo se to doletět. Totálně tempo netrefil.“

Jsme živí, jede se dál

Glassonbury přitom není žádný nezkušený zajíc. Před rokem byl ve Velké pardubické v sedle Nikase, skončili devátí. V letošní sezoně odjel pro českou stáj Lokotrans sedmnáct dostihů (deset v Pardubicích) a tři vyhrál. Z britských dostihů má 154 vítězství z více než 1600 startů. Pětkrát vyhrál listed nebo grupový dostih.

A Ribelino s Pavlem Kašným v roce 2015 Velkou pardubickou vyhráli (po diskvalifikaci Nikase). Letošní Taxis ovšem nezvládli. A vzali sebou i Faltejska, který při všech svých předešlých dvanácti startech přelétl ikonickou překážku bez problémů.

„Je to poprvé, co se mi na Taxisu povedlo spadnout. Doufám, že naposledy. I když kůň neupadl, byl sražený jiným účastníkem. Nejhorší na tom bylo, že jsme to opustili bez boje. Jsem naštvaný sám na sebe. Málo jsem to přečetl, měl jsem být někde jinde.“

Klíčové podle Faltejska je, že koně jsou po kolizích na Taxisu v pořádku. „Jsme živí a zdraví, jede se dál. Musím dát hlavu nahoru a koukat do příštího roku. Ale je to hodně vzdálené světlo na konci tunelu.“

