Vémola před zápasem století o Véghovi: Ve mně se mísí pořád to samé, Atilla mi chce všechno vzít • iSport TV

Zápas století; Végh vs. Vémola • OKTAGON MMA

Před zápasem století proti Attilovi Véghovi (34) sice vystupoval jako furiant, po něm však ukázal svoji lidskou tvář. Nejúspěšnější český bojovník Karlos Vémola (34) udělal to, co čekal málokdo; ke své kruté sobotní porážce se otočil čelem jako chlap!

„Přeju Attilovi a jeho rodině, nastávající rodině krásné svátky. Ať si užívá vítězství, protože si to zaslouží,“ vzkázal sympaticky Terminátor na dálku svému slovenskému rivalovi. Jedním dechem ale dodal: „Půjdu tvrdě za odvetou, kterou si zasloužím. Zbortil se mi totiž sen, jenž buduju šest let. A já nedovolím, aby se mi zbortil pro jeden úder, jednu ránu.“

Vémolovi další zápas proti slovenskému golemovi nedá spát. Dokud k odvetě nedojde, nebude mít český bojovník klid v duši. „Attila takový mač nedluží jen mně, ale také všem slovenským fanouškům. Tisíce, možná desetitisíce jich přijely do O2 Areny a hnaly ho strašně dopředu. Fandové tak pro česko-slovenské MMA udělali strašně moc! Zaslouží si, aby souboj takového formátu byl také u nich,“ vysekl kompliment Véghovým příznivcům Vémola!

A Vémolovi se zase klaněl promotér OKTAGON MMA Ondřej Novotný. I jeho přístup legendy dostal do kolen! „Patří mu ten největší dík. Od začátku na sebe vzal obrovský úkol a balvan. Nebýt jeho, tak zápas století nemá takovou pozornost,“ uvedl a pokračoval: „Udělal vše a ještě mnohem víc pro to, aby opravdu každý v Čechách a na Slovensku věděl, o co jde!“

I přes těžkou porážku je pro Novotného Terminátor chlap s velkým CH. „Celá scéna MMA mu vděčí za mnohé. Díky němu má každý z profesionálních zápasníků lepší výplatu, statisíce lidí sledují náš sport a díky němu se můžeme těšit, co všechno ještě přijde. Těším se, jak se s novou motivací požene za možnou odvetou,“ uzavřel.

