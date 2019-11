Vémola vs. Végh | Terminátor nevnímal, chce odvetu: Takový konec nechci! | iSport.cz

Byl to šok. Tak rychlý konec Zápasu století čekal málokdo a ještě mnohem méně lidí tipovalo, že k zemi padne právě Karlos Vémola. Sám český Terminátor nedokázal dlouho po zápase pochopit, co se vlastně stalo. Prohrál prý mnohem dříve, než se sklátil na podlahu oktagonu. Má pocit, že jej vyřadil ze hry jeden z prvních úderů Attily Végha. Pak už pořádně nevnímal, co se děje, a jel takzvaně na automat.

„Byl jsem zpomalený, měl jsem špatné reakce, všechno,“ vzpomínal druhý den s chladnou hlavou. „Nebylo to moc vidět, ale já jsem se pak v rohu skoro popral s trenérem. Říkal jsem mu, proč to zastavují… Já jsem schopen pokračovat, mně nic není! Chtěl jsem jít zpátky zápasit, vůbec jsem ale pořádně nevěděl, kde jsem,“ přiznal bijec.

To, že je čtyřiatřicetiletý bojovník dezorientovaný, bylo znát i ve chvíli, kdy opouštěl kolbiště. Chvílemi vrávoral a ramenem se musel opřít o zeď. Přišel do šatny, sedl si do křesla a jen bez výrazu hleděl před sebe.

„Nevím, co se stalo. Zamrznul jsem, nedělal jsem svoje. Terminátor jde vždy dopředu a hází lidi dolů. Nevím, proč jsem před ním stál. Attilovi se splnil sen, a mně se zhroutil. Vše, co jsem posledních šest let budoval… Bum, je to pryč,“ vykládal zklamaně krátce po zápase.

Když začínala tisková konference, Vémola se v šatně chystal k odchodu. Nakonec si to rozmyslel a přece jen se posadil před novináře, za což sklidil potlesk.

„První, co musím říct, je veliká gratulace šampionovi. UFC je pryč, už se mi nepovede, ale jestli mi dá česko-slovenský šampion šanci odvety, tak za ní půjdu,“ prohlásil poražený bojovník. „Pro mě se změní jedna věc. V tomhle zápase jsem všechno ztratil. V případě odvety by Attila bojoval s člověkem, který už nemá co ztratit. Každopádně to nic nemění na tom, že v tomto zápase vyhrál ten lepší, a to byl Attila Végh,“ řekl Vémola a znovu slyšel potlesk.

Nebudu utíkat z boje

O možné odvetě se začalo mluvit ještě v kleci po skončení souboje. Moderátor a promotér Oktagonu Ondřej Novotný se na to vítěze hned zeptal. „Já takové věci ještě neřeším, máme čas, uvidí se. Hlavně že to teď vyšlo,“ odpověděl Végh, zároveň ale zdůraznil, že rozhodně neuvažuje o konci kariéry a v roce 2020 se vrátí do boje. „Určitě nekončím, tohle miluju nejvíc.“

Ani padlý Vémola nezvažuje konec. V neděli už zněl mnohem energičtěji než v sobotu na tiskovce. „Nemůžu utíkat z boje. O konci budu uvažovat, až se mi podaří odveta, protože si ji zasloužím a zaslouží si ji i moji fanoušci. Nechci, aby takhle končila moje kariéra. Nikdo neříká, že odvetu vyhraju, ale rozhodně bude vypadat jinak. Tam se teprve vše ukáže,“ slíbil Terminátor.

Je ale otázkou, kdy k odvetě dojde. Zda bude ve hře hned jako další zápas obou válečníků, nebo jí budou předcházet jiné bitvy. „To je na promotérech. Za mě je to tak, že sen o UFC, který jsem měl dlouho v hlavě, je pryč. Teď mám jako cíl odvetu. Jestli mi ji dají hned, nebo budou chtít, abych se nějak prokázal? No tak prostě budu muset porazit kohokoliv, koho přede mě postaví. Třeba Američana Virgila Zwickera, který nad Attilou vyhrál,“ prohlásil Vémola.

„Odveta nemusí být hned. Když to bude za půl roku, rok, dva, pět let, to je jedno. Ale zasloužím si to a se mnou moji fanoušci. Myslím, že jsem toho udělal dost na to, aby mě lidi odepsali po 127 vteřinách,“ dodal bojovník, který prohrál poprvé po čtyřech letech.

