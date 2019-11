Lela utěšuje Vémolu: Karlosovy cesty jsou otevřené. Muradov odsoudil hejty | iSport.cz

Osobnosti světa MMA hodnotí zápas Karlose Vémoly s Attilou Véghem. Co říká na Terminátorovu prohru jeho partnerka Lela Ceterová? • FOTO: Koláž iSport.cz Tvrdý úder, tvrdá lekce. Karlos Vémola se vzpamatovává z těžké sobotní noci, kdy ho v narvané O2 Areně v československém souboji století srazil Attila Végh. Slovenský bojovník ukončil populárního bojovníka MMA v prvním kole a stal se hrdinou turnaje Oktagonu. Jak zápas hodnotí osobnosti české bojové scény? A jak Vémolovu porážku prožívá jeho partnerka Lela Ceterová? Video k článku SESTŘIH: Attila Végh - Karlos Vémola. Slovák ovládl Zápas století VŠECHNA VIDEA ZDE

Jiří Procházka, zápasník MMA SESTŘIH: Attila Végh - Karlos Vémola. Slovák ovládl Zápas století „Attila byl těmi okolnostmi a vším donucen se vyhecovat k tomu, aby využil svůj plný potenciál. Pohyboval se a odpovídal krásně na všechny výměny. Karlos byl trošku zaseknutý a pomalejší, ale byl to krásný zápas a musím říct, že to naplnilo ten potenciál a význam, který tomu dávali promotéři. Takže super, za mě skvělý! Všechno jde dobrým směrem. Je na Karlosovi, jak se teď k tomu postaví. Každopádně buď zesílí a posune se, jak technicky, tak mentálně, nebo to půjde opačným směrem. Ale je to bojovník, takže mu věřím. Prohry na cestě bojovníka jsou především k tomu, aby ho posunuly a ukázaly mu mezery, na kterých musí zapracovat.“

Machmud Muradov, zápasník MMA Zničený Vémola přímo ze šatny: Asi jsem zamrznul davem. Sen je pryč. F*uck! „Teď asi ani Karlos sám neví, co bude. Dá si pauzu, protože má nějaké zranění, musí se dát dohromady. Hlavně si potřebuje sednout a popřemýšlet, co chce dál. Nikdo na něj nemůže říct nic špatného. Díky Karlosovi je v Česku a na Slovensku MMA tam, kde je. Je to prostě velký frajer, dokázal toho opravdu hodně. V sobotu nebyl jeho den a bohužel prohrál. Jednou jsi dole a jednou nahoře, to je MMA, patří to k tomu. Gratuluji Attilovi, je to šampion, ať si užije vítězství. Bylo to zasloužené, co k tomu říct. Ale nechápu lidi, kteří hejtujou a mají radost z toho, že Karlos dostal. Já bych nikdy v životě takové věci nenapsal, i kdybych mu člověku nefandil. Nepatří to k tomu, jsme sportovci a děláme to pro lidi, ale tohle prostě po prohře nemůžou psát. Ještě když to píšou Češi. On je Čech a zvedá českou vlajku, tohle k tomu nepatří. Chápu, že může být někomu nesympatický, ale v tom případě nemusí psát nic, když někomu nevyšla jeho práce. Karlos to dělá dobře, motivuje spoustu lidí a někdo mu píše: ‚Jo, máš to tu. Vidíš, jsi hov**!‘ a takové věci. Koukám se na to a říkám: Co to je?! To ke sportu nepatří.“

Lela Ceterová, partnerka Karlose Vémoly Celebrity na Zápasu století! Štěpánek vyvedl Vaidišovou, Lela seděla vedle Rittiga „Samozřejmě tu prohru jako Karlosova partnerka prožívám velmi intenzivně, protože vím, jak tvrdě na to dřel a makal. Vím, že je šampion a opravdu dobrý, ale MMA je sport. Někdo vyhraje, někdo prohraje. Teď nás ale čeká šťastné období, jelikož se nám narodí dcera Lilly a po narození dcerky ho už na cestě šampiona budeme podporovat dvě. Vždy jsem při něm stála a vždy při něm stát budu, protože ho miluju. Vím, že má před sebou ještě velké věci a může toho hodně dokázat, vím ze všech nejlíp, co v něm je. Brána a cesty jsou stále otevřené.“

Ondřej Novotný, promotér OKTAGON MMA Végh po skalpu Vémoly: Byl jsem jednoduše lepší. Karlos se neztratí „Strašně rád si dám panáka s Karlosem na to, že to je v tuhle chvíli v pi**. Ale že on se vždycky odrazil. Je to Terminátor, dokázal to. Doručil všechno, co řekl. Jak řekl Attila, bez Karlose by všechno tohle nebylo a byť se mu teď zdá, že je to všechno pryč, tak já vím, že není. Říkám Karlosovi: Nekončíš, spolu toho ještě hodně dokážeme.“

Daniel Barták, trenér MMA EXKLUZIVNĚ ze šatny Karlose Vémoly. Jak vypadal po prohraném zápase? „Už na vážení bylo vidět, že to Attila myslí vážně. V zápase Vemolu vůbec nepustil k jeho hře. Dělal přesně to, co měl. Dobře se pohyboval, nenechal se zatlačit ke kleci. Snížil těžiště a výborně využíval své dlouhé ruce, kterými tvrdě zasahoval. Už při první přestřelce, kdy se Végh trefil a Karlose zatlačil, to vypadalo, že to Vémola nebude mít vůbec lehké. Možná už tam se lámal chleba. Nakonec skvěle takticky připravený Végh dotáhl zápas do vítězného konce. Co s Vemolou dál? Těžko říct. Karlos si nejprve musí vyléčit rameno, oklepat se a jít dál. Prohrávají i větší šampioni. Může být rád, že vyšel ze zápasu bez vážného zranění. Win or learn! Nevím, zda by hned měla přijít odveta. Véghův výkon byl natolik dominantní, že není důvod, proč by se s ním měl znovu utkat.“