Doma je v Olomouci. Tam, kde před šestačtyřiceti lety začal s koučováním. Tam po něm na Andrově stadionu pojmenovali tribunu.

Mistr humoru Génius, který na Euru 2004 zbásnil kopanou. Epochální triumf Poborského party 3:2 nad Nizozemci vešel do zlatého fondu světového fotbalu. Mistr řemesla, jenž v roce 2005 dostal reprezentaci na druhé místo žebříčku FIFA za bájnou Brazílii, má úctyhodných osm křížků. I s nimi srší svým pověstným smyslem pro humor!

Brücknerova bilance

u nároďáku: Zápasy: 76

Výhry: 49

Remízy: 12

Porážky: 15

Skóre: 161:62

Body: 159

Když o něm Pavel Nedvěd pronesl, že by i teď mohl koučovat Juventus Turín, doyen Brückner s výrazem stoika ve tváři reagoval bonmotem: „A kdo jinej? To je jasný. Ještě bych se chytnul.“

Když na chvilku zvážní, řekne o sobě, že sleduje naučné historické pořady a poslouchá vážnou hudbu. Dlouho mu to však nevydrží a na konto oslav Karel Brückner prohodí: „Já je nenávidím. Neslavil jsem 1. máj, Mezinárodní den žen, odchod sovětských vojsk ani své narozeniny. Slavím jen kulatá životní jubilea. Padesáté a sté.“

Tak na tu stovku, pane Trenére! Blesk se připojuje k triu gratulantů, kteří vtipně a s úctou zavzpomínali na unikátní zážitky s Trenérem století.

Vladimír Šmicer (46):

(záložník, 80 zápasů v nároďáku)

Angličanky na 10 minut „Při Euru 2004 nám říkal, že regenerace je strašně důležitá, ať jsme půl hodiny v hotelovém bazénu. Pak se tam ubytovaly holky Angličanů, chodily se koupat a trenér to změnil na: Stačí deset minut, víc vás tam nechci vidět.“ „Je mu osmdesát, tak co jiného mu můžu přát než to zdraví. Ať je pořád tak vitální, jak jsem ho viděl v září v Olomouci.“

Karel Poborský (47):

(záložník, 118 zápasů v nároďáku)

Rozmlátil kabinu „Jednou jsme hráli nějaký přátelák v Olomouci, prohrávali jsme 0:1 a trenér v poločase rozmlátil kabinu. Koše a všechno, co tam bylo, létalo vzduchem. Byli jsme fakt moc špatní, ale pak jsme šli a vyhráli pět jedna.“ „Samozřejmě že mu přeju to nejdůležitější, tedy zdraví. A aby měl pořád tu radost z fotbalu, jakou měl vždycky.“

Štěpán Vachoušek (40):

(záložník, 23 zápasů v nároďáku)

Pletl si Baryho s Rosou „Měli jsme na hotelu Praha rozbor u videa a trenér si pořád pletl Baryho s Rosou. Tomášovi Rosickému říkal Milane. Bylo to neskutečné a já dodnes, když Tomášovi volám, tak mu schválně říkám Milane. Kouč nás dokázal neuvěřitelně pobavit.“ „Přeju mu to hlavní, takže zdraví. A také dobrou náladu a chuť do života, abychom se s ním mohli potkávat co nejčastěji.“