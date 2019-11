Oslavenec Brückner: šéf, umělec i pábitel. Štreka z neznáma až na vrchol | iSport.cz

Fotbal prý není žádná věda, ale pozor, pane! I on má své objevitele, vynálezce a vizionáře objevující nové světy. Brückner je jedním z nich, a to nejen v úzkém českém měřítku. Dokázal to nejen nejzářivěji s českou reprezentací na EURO 2004, ale už předtím s výběrem do 21 let a ještě dříve s Olomoucí. S ní svého času poprvé přiměl Evropu, aby se pídila po tom, co je ten chlapík v baloňáku a cigaretou zač a jak to, k čertu, dělá, že jeho mančaft se vyrovná gigantům. Byť Pražák, stále mám schované výtisky Sportů zvěčňující bitvy Sigmy s Hamburkem, Realem či Juventusem.

Kdo ví, zda by se trenér přezdívaný Klekí-petra či víc po domácku a prozaičtěji Karas neproslavil mnohem víc a nedotáhl to ještě dál, kdyby nebyl tolik svázán s rodnou Hanou a dobýval fotbalovou planetu z takové Prahy.

Jenže pokud by to bylo jinak, jeho příběh by byl o hodně chudší. A nejen o nespočet zábavných historek o Brücknerovi pěkně vypovídajících. Scházelo by tu hlavní téma: štreka svérázného selfmademana z neznáma až na vrchol, překonání hranic a limitů, v nichž jiný zůstane uvězněn. Olomoucký šmak. Obohacující regionální kouzlo. Barvy a vůně prostředí, v němž se formovala výjimečná osobnost. Velký šéf, tvrdý, až paličatý, třeba i přehlížející ostatní, ale s mimořádnými schopnostmi a obrovským charismatem. Chlap se všemi ctnostmi i nectnostmi, zkrátka… Chlap.

A také muž snad zrozený k tomu, aby se kolem něho rozpřádaly legendy a mýty. On sám tomu šel nezřídka naproti. Potutelně se tím bavil jako pábitel, který realitu obohacuje fantazií a sleduje, co to udělá. „Já někdy strašně lžu,“ slyšel jsem ho jednou říct pobaveně. Dodnes uplatňuje svůj přehled a rozhled a jeho výroky patří do zlatého fondu hlášek českého fotbalu.

Brückner se zařadil mezi trenéry, kteří sbírali inspiraci odjinud, zvlášť v Německu, ale jeho dílo byl originál, s nezaměnitelným podpisem. Zosobňuje jednu přelomovou etapu, milník tuzemského fotbalu, jejž posunul dál. Skvěle propracovanou teorii dokázal vysvětlit v praxi, uměl získat lidi a přesvědčit je o své cestě – to je největší trenérské umění.

Ne, všechno nebylo tak růžové, jak to vypadá dnes. Ať už při klubovém nebo reprezentačním angažmá. Po ME v Portugalsku přišly i všední dny, nádherně barevný obraz s vročením 2004 už nešlo namalovat znovu. Ubývalo atraktivnosti, přibývalo napětí, slovních přestřelek i kritiky, na niž se pod dojmem úspěchů zapomíná a možná se to i sluší. To ovšem nijak nesnižuje Brücknerův význam a uznání. I v méně skvostném období to byl velikán. A velikáni, kteří jsou bez chyb, bývají podezřelí. Neživotní. To by bylo nejhorší, co by se mohlo Karlu Brücknerovi stát.

Takže, pane Trenére, všechno nejlepší!