Zápas století v Olomouci: Brücknerovi hoši vs. legendy Sigmy. Nedvěd dorazí! | iSport.cz

Tým kouče Karla Brücknera bez záložníka Pavla Nedvěda? To by přece nebylo ono. Při olomouckém Zápasu století držitel Zlatého míče chybět nebude! Viceprezident Juventusu Turín na Hanou dorazil a dnes od 14 hodin vyběhne na plac proti legendám Sigmy při oslavě 100 let klubu. Účast Milana Baroše je s otazníkem, Petr Čech kvůli nabitému programu v Chelsea nepřijede. Stejně jako Tomáš Galásek či Jaroslav Plašil. I tak bude hvězdami posetý celý trávník.