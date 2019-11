Olympionik a profesionální voják Fuksa: Sloužím vlasti, ale hlavně ať je všude mír

Jako voják a sportovec na sobě tvrdě pracuje. Fuksa ale pojede bojovat za Česko o medaile na olympijské hry do Tokia, než někam do bojové akce v barvách armády.

„Mám hodnost praporčíka a v popisu práce mám, že musím sloužit vlasti, takže jsem na to připraven. Samozřejmě ale doufám, že se nás to týkat nebude a bude všude mír,“ řekl rychlostní kanoista pro magazín Skylink TV.

Fuksu jako vrcholového sportovce zdobí vypracovaná postava. „Nějaké svaly na vršku těla asi mám, ale na nohách je to hodně slabé. Vypadá to asi hrozně, ale já jsem nikdy nechtěl být žádný model nebo kulturista. Chci být dobrý ve svém sportu, a kdybych měl zbytečně moc svalů na nohách, tak to v té lodi vezu, což pro mě není dobré. Tohle pro mě opravdu nic není,“ smál se sympatický olympionik.