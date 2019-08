Když i Dostál šetří vtipem. V brutálním boji o Tokio nedopadli Češi zas tak špatně | iSport.cz

Letošní jedno jediné Dostálovo stříbro ze singlkajaku na 1000 metrů je pro namlsaného českého fanouška málo, loni braly obě české hvězdy, kajakář Josef Dostál a kanoista Martin Fuksa, po dvou cenných kovech. Teď šlo ale o místa na olympiádě a postupová kritéria byla hodně brutální.

Dostál i Fuksa se vzdali oblíbených pětisetmetrových tratí, na kterých medaile pravidelně sbírali (loni Dostál zlato, Fuksa bronz), a soustředili se na olympijské distance. Na singlech i na deblech. Dostál s Radkem Šloufem, Fuksa s mladším bratrem Petrem.

Dokonale se to podařilo jen Dostálovi, který vyjel místo jak pro sebe, tak i pro deblkajak. Fuksa letenku do Tokia uhrál jen pro sebe a musí čekat, zda bratrská deblkanoe poněkud složitým přerozdělovacím systémem Mezinárodní kanoistické federace ICF „propadne sítem“ ke kýžené osmé postupové příčce.

Naděje plyne z faktu, že Brazilec Isaquias Queiroz Dos Santos vyhrál mezi singlkanoisty a bral také bronz na deblkanoi. Podle regulí má jedno vyjeté olympijské místo „vracet“ a stát by se tak mělo právě v hromadné posádce. Podle šéftrenéra českých kanoistů Pavla Hottmara má ovšem ICF na potvrzení faktu přibližně deset dnů.

K tomu, aby Fuksové postup vybojovali na dráze, chybělo nejspíš jen víc zkušeností a možná víc síly jednadvacetiletého háčka Petra. Ale za rok může být všechno jinak. Podle jednoho z trenérů bratrů Fuksových, jejich dědečka Josefa, Petr dře a dělá všechno pro to, aby se ostřílenému bratrovi vyrovnal. Má dost sebevědomí a medaile z letošního evropského šampionátu do 23 let mu ho ještě dodala. Pokud se „Fuksa debl“ na olympiádu skutečně dostane, může se Tokio stát startovacím můstkem pro jednoho z příštích tahounů české reprezentace.

Čtyřkajak musí koukat až do Paříže 2024

Tokiem naopak skončí medailová série českého čtyřkajaku. Posádka bojovala o postup bez Dostála, který seděl v bronzové lodi z olympijského Londýna 2012 i Ria 2016, zato s velkým nadšením. Trénovali starty, které jsou na nové olympijské trati 500 metrů klíčové, spoléhali na silné finiše.

„Jsou skvělá parta, táhnou za jeden provaz. Pro každého z nich je čtyřkajak to nejdůležitější,“ těšilo trenéra posádky Jana Součka. Potvrdilo se ovšem, že na pětistovce bude startovní pole mnohem vyrovnanější a olympijská kvalifikace náročnější. Sestavě Jakub Špicar, Lukáš Nepraš, Daniel Havel a Jakub Zavřel nakonec chyběly tři desetiny vteřiny k postupovému místu (a jen 63 setin vteřiny je dělilo od medaile). Tak zlomenou posádku, vyčerpanou fyzicky i psychicky, jste dlouho neviděli.

„Je smutné, že jsme byli devátí ve finále, a Austrálie a Kanada, které jely jen malé finále, měly místo jisté už před startem,“ litoval Havel. V Tokiu bude závodit deset čtyřkajaků, v poli však musí být zastoupeny alespoň čtyři kontinenty. Ze Szegedu tak postoupilo sedm evropských lodí a Austrálie, Kanada a Japonsko. Kvalifikační systém není vždycky spravedlivý. Dvojnásob to platí pro Havla, nejzkušenějšího z posádky, majitele obou olympijských bronzů K4 z Londýna i Ria. V době olympiády v Paříži 2024, kam se teď nutně musí pořád ještě veleúspěšná česká disciplína dívat, mu bude 33 let. Vydrží?

Jak psychicky náročný byl letošní světový šampionát, o tom nejlépe svědčí přístup hlavní hvězdy Josefa Dostála. Populární Pepa, nepřehlédnutelný nejen kvůli obrovité postavě, ale i věčně dobré náladě a zábavným komentářům, tentokrát pověstnými hláškami šetřil. Bylo na něm znát, že se na svůj úkol soustředí a hledí jen za vytčeným cílem.

V Szegedu tolik nevtipkoval, nebavil krkolomným taktizováním, nehlásil, že viděl ryby, které věští úspěch. Přiznal velkou únavu, která určitě nepramenila z nedostatku fyzických sil, ale především z psychického vypětí. Dokonalá radost z něj vytryskla, teprve když jako háček deblkajaku proťal cíl na čtvrtém místě, směr Tokio, a mohl si odškrtnout: mise splněna!

Česká republika má po Szegedu tři jistá olympijská místa. Vybojovali je Martin Fuksa, Josef Dostál a Radek Šlouf, doufat může i v účast Petra Fuksy. Pro některé z posádek přichází v úvahu navíc jarní evropská dodatečná kvalifikace v Račicích (ne pro bratry Fuksovy, protože Martin už je kvalifikovaný na singlu), ale tam bude konkurence ještě výrazně těžší. Je třeba počítat s tím, že česká kanoistická výprava v Japonsku bude čítat v ideálním případě čtyři muže. Vzhledem k jejich kvalitám to ale není zase tak špatné číslo.