Děláš si kozy?! Kraulařky slaví olympiádu, Seemanová má dva rekordy za hodinu | iSport.cz

Když se čtyři dívky sešly v mixzoně, bylo jasné, že se práce hodně povedla. Sestava, které se podle prvních písmen ve jménech v české výpravě přezdívá BASA, zazářila a smázla český rekord, jenž kraloval tabulkám dlouhých patnáct let od olympiády v Aténách.

Hlavní cíl čtveřice Barbora Seemanová, Anna Kolářová, Simona Kubová a Anika Apostalon byl ale jinde. Skončit do dvanáctého místa, které by zajistilo olympiádu.

„Na dvanácté to určitě nebude. Kdybychom porazily tři, čtyři štafety a byly třeba patnácté, šance na kvalifikaci tam je. Bylo by hustý, kdyby se nám to povedlo,“ hodnotila Kubová.

Jenže v tu chvíli se už od obrazovky s časy druhé rozplavby vracela Anna Kolářová. V očích měla slzy a zakřičela: „Holky, my jsme jedenáctý!“

Kubová se zmohla jen na zvolání: „Děláš si koz-! Děláš si koz-!“

Česká štafeta se dostala na olympiádu. A jako sen to bylo především pro Kolářovou, které unikla nominace na minulé Hry v Riu o pouhých 7 setin sekundy.

„Bylo to ne nerálné, ale hodně daleko. Takže já si myslím, že je to zázrak, pro mě určitě, že se příští rok na tu olympiádu podívám,“ radovala se Kolářová. „Já jsem čekala, jak dopadne další rok vzhledem k olympiádě a je to tam. Určitě jsem takhle šťastná nikdy nebyla. Byl to snad největší sen, co jsem vždycky odjakživa chtěla.“

Olympijskou nominaci měly ze sestavy zatím jistou jen Seemanová s Kubovou, teď se do Tokia můžou chystat i jejich parťačky. Všechny plavaly na maximum, Apostalon by svým časem 54,26 z posledního úseku splnila olympijský limit i v individuálním závodě.

Barbora Seemanová zaplavala na 400 metrů kraul národní rekord 4:09,73 minuty. • Foto ČSPS/Ivo Stejskal

Hned dvakrát se radovala Barbora Seemanová, která asi tři čtvrtě hodiny před startem štafety šla do vody kvůli rozplavbě na 400 metrů kraul. Časem 4:09,73 minuty vylepšila svůj dosavadní český rekord z mistrovství republiky v Českých Budějovicích o téměř dvě sekundy, během posledního měsíce na této trati zaplavala české maximum už potřetí.

„Času bylo málo. Vyplavala jsem se, trochu jsem se vyklepala a šly jsme do call roomu. Když jsem vylezla po čtyřstovce z bazénu, tak jsem myslela, že jedu domů. Neudržela jsem v ruce láhev,“ vyprávěla Seemanová. „Bylo to hodně nečekané, brala jsem to jako rozplavání. Šla jsem tam na dobrý pocit, osahat si bazén. A vzniklo z toho tohle. Nebylo to v plánu.“

Seemanová čtyřstovku začala hodně rychle. Když viděla mezičas na první padesátce, jen hlesla: „Jsem blázen?“

První bazén Seemanová zaplavala rychleji i než šampionka Katie Ledecká.

Závadové její závod nevyšel

„Prý jsem rozjela padesátku na světový rekord,“ smála se Seemanová. „Jsem známá tím, že rozjíždím rychle, musím se dostat do tempa, protože v závěru mi docházejí síly. Počítala jsem s tím, že budu rychlá, ale ne tak. Doufám, že se z toho bude odvíjet dvoustovka. Tréninky na čtyřstovce se podle všeho vyplatily.“

Seemanová skončila třináctá, do osmičlenného finále jí chybělo 2,63 sekundy.

Špatný den naopak zažila Barbora Závadová, která zaplavala na 200 metrů polohový závod čas 2:18,34 minuty a za svým osobním rekordem z roku 2015 zaostala o víc než šest sekund.

„Po první padesátce jsem se podívala na tabuli a to jsem asi neměla. Takhle začínám čtyřstovku, takhle nemám začínat dvoustovku,“ hodnotila Závadová. „Nejsem fanda dvoustovky polohovky, ale čas, co jsem předvedla je na dorost… To bych snad byla diskvalifikovaná, než aby svět viděl takový čas. Ale stalo se.“

Závadová se dlouhodobě připravuje v australském Sunshine Coast a její silnou disciplínou je především polohovka na 400 metrů. Na šampionátu ji čeká ještě 200 metrů motýlkem.

„Je to první závod, nepovedlo se mi, měla jsem o hodně větší očekávání, ale mám před sebou ještě dva starty. Nebudu moje působení tady házet do kanálu, ale určitě je to na zamyšlenou,“ řekla Závadová.