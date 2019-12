Zoufalý Valach pečující o nemocného syna. Kvůli Chomutovu nemá na léčbu!

A to je pro obránce, jenž nyní hraje Erste Bank ligu za rakouský Linec, problém. V roce 2016 mu během porodu zemřela manželka a jedno z dvojčat, syn Jerguš, má trvale poškozený mozek. Vyžaduje tak speciální léčbu a Juraj peníze nutně potřebuje. „Syn právě absolvuje léčení, které je hodně nákladné. Nebýt firem a nadací, těžko bych to platil ze svého,“ povzdechl si na Facebooku.

Chomutov mu dluží peníze od minulé sezony, kdy i kvůli těmto potížím nakonec sestoupil z extraligy. Noví majitelé sice podepsali splátkový kalendář, jenže nyní situace vázne a klub není schopný dostát svým závazkům.

„Je to smutné až zarážející. A také nepochopitelné, že klub, který nemá na dluhy, přivede hráče z Ameriky. To je, jako když napíšu e-mail na finanční úřad, že jsem bez peněz, a pak si koupím cadillac. Každý si tu dělá, co chce, jako v banánové republice,“ zlobí se Valach.