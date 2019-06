Nebáli se promluvit. Bývalí Piráti se ostře vyjádřili ke kauze v Chomutově | iSport.cz

Kvůli velkým dluhům vůči hráčům se Piráti Chomutov dostávají pod čím dál větší palbu kritiky. Některé již bývalé opory Severočechů se po konci sezony ostře vyjádřily k situaci, která je během angažmá tížila • FOTO: koláž iSport.cz Po potopení pirátské lodi prolomili mlčení. Řada již bývalých hokejistů Chomutova se po konci minulé sezony a pádu severočeského klubu do první ligy otevřeně rozpovídala o obrovské finanční krizi, kterou hráči osobně pocítili. Podle rozhořčených expirátů se problémy spojené především s vyplácením odměn vlekly mnohem déle, než uváděly oficiální prohlášení vedení. Situace podporovaná špatnou atmosférou a komunikací prý byla až neúnosná. V článku iSport.cz si přečtěte zklamané, mnohdy až zlostné reakce někdejších chomutovských opor, či vyjádření Milana Soukupa, původního zájemce o koupi akcí klubu, který však po zjištění pravé výše dluhů odmítl. Video k článku Problémy v Chomutově se táhly od začátku sezony. Informace o domluvě byla lež, říká Bohumil Jank VŠECHNA VIDEA ZDE

O co přesně jde v kauze Pirátů? Chomutovští Piráti po sestupu stále řeší finanční problémy, kterým se snaží jakýmkoliv způsobem vyhnout • Foto Profimedia.cz Chomutov měl opakovaně problémy se splácením závazků. Objevily se už v minulosti, táhly se celou minulou sezonu. Hráčům a trenérům dluží na výplatách zpětně za tři až čtyři měsíce. Celková výše pohledávek činí zhruba pět milionů korun. Poslední případ neplnění závazků vůči hráčům a trenérům vyplaval na povrch na přelomu roku. Vedení klubu přislíbilo, že se s hráči domluví, tím to však taky skončilo. Piráti sestoupili z extraligy. Ani měsíc a půl po skončení baráže klub závazky stále neuhradil. Naopak rozporuje žádosti využitím kličky ve znění hráčských smluv, jež neobsahuje formulaci, že uvedený plat je bez DPH. Hráči si tak údajně nárokují víc, než jim náleží. V květnu nově představený majitel Milan Soukup přišel s koncepcí ekonomické stabilizace klubu. Předchozí vlastník Jaroslav Veverka mu akcie nakonec nepodstoupil s tím, že je převede na skupinu podnikatelů a Piráti se budou snažit co nejdřív vrátit do extraligy. Statutární ředitel Jaroslav Veverka mladší inicioval schůzku s ředitelem hráčské asociace Liborem Zbořilem a navrhl úhradu pohledávek podle nového splátkového kalendáře. S ním hráči kategoricky nesouhlasí, žádají o splacení dluhů z bankovních garancí. Čeká se na stanovisko Českého hokeje. O situaci jednají prezident svazu Tomáš Král a ředitel extraligy Josef Řezníček se svazovým právníkem. Gauneři vs. smutní hrdinové. Chomutovská ostuda došla příliš daleko

Vladimír Růžička SE SIMONOU: Růžička exkluzivně po přestupu do Sparty. S tátou jsem to neřešil, říká Pozice: útočník Působení v Chomutově: 2014-2019 (po konci sezony přestoupil do Sparty) Řekl pro deník Sport: „Co se dělo v klubu Pirátů za poslední roky nebylo vůbec příjemný. Navíc mi to otravovalo i normální život. Člověk chodil domů, pořád přemýšlel, jak zaplatí složenky a další věci. Když máte něco uhradit, druhá strana vám nepočká. Nezajímá ji, že vám klub neplatí. Navíc byla i blbá komunikace mezi hráči a vedením. Nikdy jsme v kabině nevěděli, jak to ve skutečnosti je. Stálo mě to hrozně moc fyzických sil." "Neřeknu žádné tajemství, když povím, že finanční problémy nejsou jenom poslední půlrok. Ale táhnou se delší dobu, takže psychicky to nebylo příjemný. Člověk ví, že musí zaplatit různé věci a není příjemné chodit domů a říkat, že na to není, na tohle taky ne. Vždycky se to nějak zvládlo, ale bylo to nepříjemný. Jsem rád, že už to nemusím řešit. Můžu si v klidu zatrénovat, soustředit se jenom na hokej.“ Chci dokázat, že si Spartu zasloužím! Růžička o kalkulačce v hlavě či rodině

Bohumil Jank Problémy v Chomutově se táhly od začátku sezony. Informace o domluvě byla lež, říká Bohumil Jank Pozice: obránce Působení v Chomutově: 2018-2019 (po konci sezony přestoupil do Plzně) řekl pro deník Sport: „Problémy s placením trvaly od začátku sezony. A to, co vyskočilo na povrch kolem Vánoc, v lednu, tedy informace, že se s námi domluvili, to byla lež. Jen to všechno zametli pod koberec před médii a veřejností. Vím, že za některými kluky přišli exekutoři. Neplatili sociální a zdravotní pojištění, protože neměli z čeho. To je největší průser. Sociální a zdravotní. A finančák se vás taky neptá, jestli máte, nebo nemáte. Vystavil jsi fakturu, takže zaplať.“ „K hokeji potřebujete mít klidnou hlavu, dostávat peníze, zajistit rodinu. Děti, manželku, abyste se mohli starat jen o to svoje. Je těžké podat nějaký výkon na ledě, když si jdete před zápasem koupit deset rohlíků a dvacet deka vlašáku, protože nemáte peníze a počítáte všechno, ubíráte si z jídla, ze všeho, škrtíte, kde to jde. To se dá vydržet dva, tři měsíce, ale nedá se to táhnout půl roku. To je pak likvidační.“ „Abych pravdu řekl, panu Veverkovi nevěřím vůbec nic. Těch řečí během sezony, že pošlou, že to bude do pátku, pak do příštího pátku, do dalšího měsíce, těch bylo tolik, že nás to jen sráželo dolů. Kdyby řekli, hele, přijde to k třicátému v měsíci, tak se podle toho zařídíme a můžeme s těmi penězi nějak počítat. Takhle se to neustále oddalovalo a musím říct, že to bylo hodně na depresi a na hlavu.“ Exekutoři i rohlíky s vlašákem. Jank o dluzích Pirátů: Veverkovi nevěřím!

Stanislav Dietz Obránce Stanislav Dietz působil v Chomutově v rámci hostování z Litvínova • Foto Barbora Reichová / Sport Pozice: obránce Působení v Chomutově: 2017-2019 (po konci sezony mu skončilo hostování) řekl pro iDnes: "Je zvláštní, aby dlužili hráčům tři čtyři výplaty. Nevím, jestli se tohle může stát v jiných soutěžích. Před koncem přestupového období pár klukům peníze přišly, pak se jelo dál ve stejných kolejích. Jen nás umlčeli, abychom to dohráli s nějakou důstojností, abychom neutekli a nebyl velký průšvih.“ „Sezonu jsme dokončili spíš silou vůle. Bojovali jsme už jen za jmenovku na zádech, abychom si jí k tomu všemu nepošpinili. Bez ohledu na vedení, co tam předvádělo, jsme to dohráli jen kvůli sobě. Za celou dobu za námi v kabině nikdo z vedení nebyl. Za celou sezonu jsem neviděl ani staršího pana Veverku, ani mladšího. Vlastně jsem je nikdy neviděl. Standa Mikšovic jako výkonný ředitel vždycky přišel s nějakou informací, která pak pravda nebyla.“ „Poslední tři měsíce byly dluhy hlavním tématem v kabině. Pořád se to řešilo, ptali jsme se navzájem, jestli už něco přišlo. Zdálo se mi, že jsme v závěru sezony ani neměli hokej v hlavě, každý řešil svoje problémy. Všichni mají hypotéky, závazky. Už to nechci nikdy zažít. Nevědět, na čem jste. Je to šílený.“ Éra velkého šéfa Růžičky se drolí, ale nemusela by, kdyby…

Juraj Valach Slovenský obránce Juraj Valach ostře vystoupil proti chomutovskému hokejovému klubu • Foto Profimedia.cz Pozice: obránce Působení v Chomutově: 2015-2019 (po konci sezony si hledá angažmá) napsal na Facebook: „Chtěl bych poděkovat fanouškům Chomutova za podporu, dále bych rád poděkoval realizačnímu týmu Chomutova mimo trenérů. A teď z jiného soudku… Taky pozdravuji vedení klubu Chomutova a děkuji jim za to, že připravili mého nemocného syna skoro o jeden milion korun českých. Pozdravuji Český svaz ledního hokeje za to, že umožňuje tunerům působit v nejvyšší lize a za to, že bankovní záruku na vyplácení hráčů, vyplácí jen vyvoleným hráčům.“ „Já jako samoživitel dvou dětí jsem velmi vděčný této havěti za všechno a za pomoc, kterou jsem v mé těžké životní situaci dostal od vedení klubu, svazu, nebo trenérů. Děkuji panu Martínkovi, že mi zničil kariéru, a že vždy mi byl nápomocný jako asistent trenéra. Myslel jsem si, že to bude v Chomutově smrdět, neboť je tam znečištěný vzduch. Město, příroda a vzduch je tam však v pořádku. Avšak nejvíc tam smrdí lidi okolo hokeje, a jakmile se blížíte směrem k Praze, smrdí to víc a víc.„ Valach ostře o dluzích Chomutova: Nemocného syna připravili o milion!

Ronald Knot Ronald Knot ještě v dresu chomutovských Pirátů • Foto Petr Kozelek Pozice: obránce Působení v Chomutově: 2017-2019 (po konci sezony přestoupil do Liberce) napsal na Twitter: „Bez ohledu na to, jestli svoje peníze dostanu, nebo ne, bych chtěl upozornit na jednu, pro mě absolutně nepochopitelnou věc. To, že se situace v Chomutově dostala až sem, je známkou toho, že podobné věci systém umožňuje. Dluhy, rozporování věcí, na které máte nárok, vyhýbání se závazkům, byrokratický bordel ve smlouvách, ve kterých jakýkoliv alespoň trochu schopný právník najde způsob, jak se vyhnout upomínkám.“ „O všech problémech se ví, jen se o nich nemluví. Může se to stát jakémukoliv klubu a bude to mít stejný výsledek. Systém nepočítá s tím (nebo nechce počítat), že k téhle situaci dojde. Tohle je ostuda pro celý český hokej, proto jsem zvědavý, jaká se přijmou opatření, aby se těmto situacím v budoucnu předcházelo.“ Knot věří libereckému rozvoji obránců: Obrovský důvod, každý chce stoupat

Milan Soukup Chomutovský podnikatel Milan Soukup (vlevo) se měl původně stát majitelem tamních Pirátů. Po zjištění výše klubových dluhů ale koupi akcií odmítl • Foto facebook.com Kolem Chomutova je dál živo i po sestupu do první ligy. Majitelem se měl stát podnikatel Milan Soukup, ale ten nakonec akcie odmítl převzít a klub se tak znovu vrátil k Jaroslavu Veverkovi. Cuknul podle svých slov proto, že měl pocit, jak se na jeho osobu páchá podvod, protože po auditu se mělo zjistit, že dluhy jsou mnohem vyšší, než mu bylo prezentováno. „Zjištěná čísla byla gigantická,“ uvedl ve své televizi Livesignal TV. „Původně oznámenou výši dluhu bychom byli schopni sanovat do roku a půl. Po zjištění skutečných závazků tvrdím, že si s tím neporadí nikdo,“ varoval všechny, kdo by se o něco takového pokoušeli. Zvrat v Chomutově! Dohoda s novým majitelem padla, Veverka chce postup