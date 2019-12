Milník na šipkařském MS, poprvé vyhrála žena: Udělala jsem to pro holky!

Ženy získaly v 96členném poli mistrovství světa dvě místa. První z nich se představila už v neděli, a taky nebyla daleko od senzace. Mikuru Suzukiová, šampionka BDC, sehrála vyrovnaný duel s 55. hráčem světa Jamesem Richardsonem, nakonec však padla 2:3.

Sherrocková v úterý večer narazila na Teda Evettse, kterému v žebříčku PDC patří 77. příčka. 25letá Angličanka sice prohrávala 1:2, o tři roky mladšího krajana ale nakonec dostala až do rozhodujícího setu. V něm za mohutné podpory fanoušků, kteří na její podporu pěli chorál „We love you Sherrock, we do“, soupeře zlomila a dovolila mu zisk jediného legu. Po výhře 3:2 na sety se zapsala do historie jako první ženská vítězka na světovém šampionátu organizace PDC.

„Nevím, co říct,“ sdělila bezprostředně po triumfu na pódiu, zatímco se jí do očí hrnuly slzy. „Jsem moc šťastná, protože jsem dokázala něco pro ženské šipky. Dokázala jsem, že máme na to hrát s muži a porážet je. Tak doufám, že to bude krok správným směrem. Jsem nadšená, nemůžu tomu uvěřit!“ zářila sympatická blondýnka, kterou ve druhém kole čeká Rakušan Mensur Suljovic.

„Velký den pro šipky, ženské hráčky, a sport jako takový,“ poklonil se na Twitteru Wayne Mardle, čtyřnásobný semifinalista MS pod hlavičkou PDC.

„Je to určitě jeden z nejlepších momentů, který jsem zažila. Jsem tak šťastná, zapsala jsem se do historie! Nemůžu tomu uvěřit. Udělala jsem to pro holky,“ radovala se šťastná Angličanka.

Vítězství na mistrovství světa PDC se ženám podařilo na pátý pokus. Kromě zmiňované Suzukiové, která se do šampionátu spolu s Sherrockovou kvalifikovala letos, hrála loni první kolo světová jednička Lisa Ashtonová. Padla 1:3 s Janem Dekkerem. Ruska Anna Dobromyslova se v roce 2009 dostala do turnaje jako divoká karta, prohrála však 0:3 s Ryanem Joycem. První dámská zástupkyně na MS PDC byla Kanaďanka Gayl Kingová už v roce 2001, která v prvním kole nestačila na Graema Stoddarta.