Američanky za výhru 13:0 na MS sklidily i kritiku: Omluví se někdo? | iSport.cz

Obhájkyně titulu v prvním vystoupení na turnaji překonaly dosavadní nejvyšší výhru německých fotbalistek ze šampionátu v roce 2007, kdy deklasovaly Argentinu 11:0. „Oslavování devátého gólu v mých ústech zanechalo hořkost. Jsem zvědavý, jestli se za to po zápase někdo omluví,“ uvedl Twellman.

Bývalý hráč Mnichova 1860 nebo New England Revolution se také pozastavil nad tím, jestli Američanky za rozhodnutého skóre příliš neodhalily karty. „Nejsem si jistý, proč národní tým plýtvá od skóre 3:0 signály při standardkách. Měly Thajsko dorazit, myslet na další zápas a neodhalovat to, co by se mohlo v dalších utkáních hodit,“ dodal.

VIDEO | Takto Američanky slavily gól na 9:0

Trenérka národního týmu Jill Ellisová se hráček zastala, stejně jako další osobnosti v čele s nejlepší střelkyní v historii amerického týmu Abby Wambachovou nebo někdejšího reprezentanta USA Alexiho Lalase. „Jsme na turnaji, kde může rozhodovat skóre. Také musíte naskočit na vítěznou vlnu a žádný trenér přece nebude jen kvůli něčemu takovému krotit vlastní hráče,“ uvedla Ellisová.

„Všichni, co kritizují tak vysokou výhru, by si měli uvědomit, že pro některé hráčky šlo o první góly na mistrovství světa a z toho přece musí být nadšené. Představte si sebe v jejich situaci. Váš sen je zahrát si a dát gól na mistrovství světa, tak oslavujete. Řekl by mužskému týmu, aby nedával góly nebo neoslavoval?“ řekla autorka 184 branek v americkém dresu Wambachová.

Podobně mluvil i Lalas. „Nemůžou přece za to, že hrají proti špatnému soupeři. Nejsou na turnaji, aby se tam se všemi kamarádily. Přijely šampionát vyhrát a od prvního hvizdu chtějí nastřílet co nejvíc gólů,“ prohlásil bývalý hráč Padovy nebo Los Angeles Galaxy a účastník mistrovství světa v roce 1994.