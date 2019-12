První FOTO: Vémola má s přítelkyní Lelou dceru, narodila se mnohem dřív

Galavečer bojovníků Night of Warriors. Rozpumpovaný Karlos Vémola gestikuluje • Sport

Je to tu, dříve než se čekalo, Karlos Vémola se stal podruhé otcem. Dnes se mu narodila dcera Lili. „Byli jsme překvapení. Termín jsme měli úplně jiný,“ říká šťastný tatínek. „Lili už s námi prostě na Vánoce chtěla být doma, takže v 15:10 přišla na svět.“ Porod proběhl bez komplikací, slavný český MMA bojovník tak prožije svátky s dcerou a partnerkou Lelou Ceterovou společně.

„Nejkrásnější věci na světě se stanou, když je nejmíň čekáte. Lili už s námi prostě na Vánoce chtěla být doma, takže v 15:10 přišla na svět,“ hlásí nadšený tatínek.

„Byli jsme překvapení. Termín jsme měli úplně jiný,“ říká Vémola. Původně se měla dcerka narodit až ke konci roku. Veliké štěstí tedy přišlo dříve.

Původně pro bojovníka z Olomouce přitom středa nezačala zrovna nejlépe. „Volali mi ráno z Anglie, že umřel můj nejoblíbenější soused Stan, kterého jsem měl ohromně rád, byl to můj oblíbený člověk. Je zvláštní, jak opravdu někdy je, jeden člověk z vašeho okruhu odejde a někdo nový přijde,“ zamýšlí se Vémola.

„Byl jsem celý den smutný, měl jsem letět do Londýna na pohřeb a za jeho rodinou, protože on i nakoupil pro mé děti dárky. A najednou mi volala Lela, že jede do nemocnice rodit.“

Nadšený bojovník porod stihl a je nesmírně šťastný. Na Vánoce už bude mít dceru i partnerku Lelu doma.

Lili váží 3,26 kg, porod proběhl bez komplikací. Vémola má už syna Karlose Jr. a nevlastní dceru, kterou vychovával odmalička.