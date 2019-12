SESTŘIHY: Sparta přehrála Plzeň v prodloužení, Lakatoš trefil hattrick | iSport.cz

Třinec poprvé v sezoně vyhrál nájezdy

Třince zdolal Kladno 2:1 po nájezdech a porazili tak Rytíře i potřetí v sezoně. Úřadující mistr vyhrál v tomto ročníku rozstřel vůbec poprvé, rozhodl ho Ondřej Kovařčík. Hosté nastoupili i po reprezentační přestávce bez svého lídra Jaromíra Jágra. Jejich jediný gól dal Brady Austin, který je v extralize s osmi góly nejlepším střelcem mezi obránci.

Za Třinec chytal poprvé v sezoně Štěpánek, na druhé straně si odbyl premiéru Hovorka, který nastupoval při velké marodce Kladna (Jágr, Réway, Valský, Stach) v elitním útoku.

Obhájci titulu toužili odčinit dva dny starou prohru s Brnem a jejich aktivita vyústila gólem Stránského. S 12 brankami nejlepší střelec Ocelářů v sezoně si po dlouhém obléhání Godlovy branky vybruslil mezi kruhy a otevřel skóre. Kladno se v úvodní třetině na nic vážného nezmohlo.

Třinec měl ještě v úvodu prostředního dějství dvě slibné šance ke zvýšení, ale zmrazil je Austin. Kanadský bek podpořil rychlý protiútok a vyrovnal razantní střelou zpoza levého kruhu k bližší tyči. Vrátit domácím vedení mohl Musil, ale v přečíslení čtyři na dva zasáhl maskou Godla. Zahanbit se nenechal ani Štěpánek, který chytil gólovku Hovorkovi.

Třinec, který v předchozích dvou zápasech porazil Kladno 6:2 a 7:1, začal třetí třetinu nepřesnostmi. Štěpánek ale kryl další šanci Hovorky a levým betonem i únik Austina. Následně Ondřej Bláha z dorážky přestřelil odkrytou branku. Nováček soutěže následně promarnil dvě přesilové hry. Domácí se trápili, jejich elán z úvodu se vytratil po inkasované brance a v závěru základní hrací doby se na jejich hlavy snášel z tribun i pískot.

Kladno mělo v prodloužení navrch, jenže nic nevymyslelo ani v přesilové hře. Před rozstřelem bylo jasné, že ho jedno z mužstev vyhraje poprvé. Oceláři měli bilanci 0:3, jejich soupeř k nim nastoupil poprvé v sezoně. Domácí vedli po střelách Stránského a Szturce, Kladno vyrovnalo shodně zásahy mezi betony, když se prosadili O'Donnell a Hovorka. V pátém kole rozhodl přesnou ranou do růžku Ondřej Kovařčík.

Hlasy trenérů:

Marek Zadina (Třinec): "V první třetině jsme si vypracovali spoustu šancí, kdybychom dali dva tři góly, věřím, že bychom soupeře zlomili. Ale ty góly jsme nedali. Ještě ve druhé třetině jsme měli šance, parádně ujel Martin Adamský, bohužel z protiakce jsme inkasovali. Postupem času se vkrádala do hlav našich kluků nervozita a herní nepohoda. Prožívali jsme ke konci zápasu hodně těžké okamžiky, hráli jsme oslabení, která kluci ubránili. Výborně zvládli oslabení i v prodloužení. Nemůžu jim vytknout, že by nechtěli a nemakali. Nějaká herní nepohoda tam je, ale pramení z toho, že se na branky nadřeme a nepadají nám. Ale kluci odvádí dobrou práci a poprali se s tím dobře. Jsme rádi za dva body."

David Čermák (Kladno): "První třetina se nám vůbec nepovedla. Viděli jsme, jak tady uspělo Brno s aktivní hrou a chtěli jsme hrát stejně. Ale ztráceli jsme zbytečně puky, Třinec nás přehrával. Od druhé třetiny jsme začali hru trošku srovnávat a měli jsme několik brejkových šancí. Ve třetí třetině jsme měli šancí více, hráli jsme i přesilovky, ale nevyužili jsme je. Ještě v prodloužení jsme dostali přesilovku čtyři na tři, ale sehráli jsme ji špatně a na penalty byl Třinec lepší. Jaromír Jágr má asi pro něj divné zranění. Říká, že ho tahá v místech, kde nikdy zraněný nebyl. Na led chodí, připravuje se, ale zatím to není stoprocentní, proto zatím nechtěl naskočit do zápasu."

Litvínov otočil z 0:2 na 5:2

Kmeta díky dvěma gólům z první třetiny, které dala v rozmezí 36 sekund, vedla už 2:0, v závěru druhého dějství ale snížil Richard Jarůšek, ve třetí části pak domácí dokonali obrat čtyřmi góly. Severočeši uspěli počtvrté z posledních pěti utkání, dvakrát se v jejich dresu prosadil útočník Viktor Hübl.

Zatímco hosté se museli obejít bez zkušeného útočníka Plekance, v domácích řadách debutovala čerstvá posila, kterou je švédský útočník s kolumbijskými kořeny Edwin Hedberg.

Už na konci druhé minuty museli hosté do čtyř, ale patřila jim přesto první velká šance zápasu. V oslabení ujel Mueller, brankář Janus ho však dokázal vychytat. Ještě v téže přesilovce chyběly domácím jen centimetry k tomu, aby šli do vedení oni: Jánošík pálil a za strážcem brněnské branky Vejmelkou zvonila branková konstrukce.

V končící šesté minutě pykal naopak domácí Mahbod a krátce poté, co se vrátil zpět do hry, poslal hosty ze sóla do vedení blafákem do forhendu Holík. Uběhlo jen něco málo přes půl minuty a hosté udeřili znovu, když Litvínovští nechali před svým brankovištěm trestuhodně zapomenutého Vincoura a ten si po přihrávce Lva věděl rady.

Domácí se ale nevzdali, přestože si na kontaktní gól museli ještě nějaký čas počkat. Jarůšek ve 28. minutě sice neuspěl a stejně dopadli ve 37. minutě Petružálek i Lukeš s Hüblem, ale minutu poté si spravil chuť Jarůšek, když získal puk ve středním pásmu, protáhl se mezi trojicí soupeřů a pak z kruhu povedenou ranou snížil.

Vejmelkovo kouzlo definitivně zmizelo ve třetí části. Ve 44. minutě vyrazil gólman Komety Petružálkův pokus jen mezi kruhy k Hüblovi, jenž nezaváhal. Už na konci 46. minuty měl Litvínov navrch, když obrat dokonal po Hedbergově nahrávce o brankovou konstrukci Trávníček.

Hosté vypadli z role, čehož o dvě minuty a sekundu později využil krátce po začátku přesilovky ještě Hübl a dal tak svůj druhý gól večera. Výhru domácích pak definitivně pojistil v úvodu 59. minuty ještě Kašpar, který od červené čáry trefil prázdnou branku při hostující power play.

Lakatoš sundal Olomouc hattrickem

Vítkovice pod novým koučem Mojmírem Trličíkem opět zvítězili. Po výhře v Hradci Králové dokázali Ostravané porazit v severomoravském derby Olomouc 5:3 a podruhé za sebou naplno zabodovali. Hattrickem zazářil Dominik Lakatoš, ale vítěznou branku v 55. minutě vstřelil Peter Trška. Do prázdné klece triumf Ostravských zpečetil Ondřej Roman.

Domácí obnovená premiéra kouče Trličíka nezačala šťastně. Vítkovice inkasovaly už po 51 sekundách a prsty v tom měl jejich bývalý útočník Klimek, který našel před brankou Nahodila. Od jeho brusle puk skončil v síti.

Ostravským úvod utekl. Také proto, že rychle po obdrženém gólu museli v krátkém sledu do dvou oslabení a těžko se dostávali do tempa. Olomouc se v přesilovkách dokázala usadit v pásmu, ale z několika závarů další gól nepřidala.

Vítkovice aktivovaly svoji ofenzivu až ve druhé části, která už byla v jejich podání povedenější. Nepochybně k tomu přispěl vyrovnávací gól, který po 70 sekundách vstřelil pohotovou tečí Lakatoš.

Hanáci pak přečkali krátký tlak domácích a v 35. minutě se dostali opět do vedení. Ondrušek parádním pasem uvolnil Musila a ten z úhlu dokázal puk o brusli padajícího brankáře Svobody propašovat za brankovou čáru.

Vítkovická odpověď ale netrvala dlouho. Lakatoš stejně jako při první trefě v přesilovce osvědčil postřeh a z podobné pozice překonal Lukáše šikovnou tečí ze vzduchu.

Vítkovický útočník po necelých dvou minutách hry dokonce dovršil hattrick a obrat. Olomouc hned po zahajovacím buly třetí části propadla ve středním pásmu, domácí ujeli v přečíslení dva na jednoho a Lakatoš uklidil Bukartsovu pobídku z první do sítě.

Klíčové okamžiky se ale udály až v poslední desetiminutovce. Švrček nejprve v 54. minutě využil vítkovického zaváhání v rozehrávce, zachytil puk u mantinelu a z úhlu pak překvapil Svobodu. Ale Vítkovice i tentokrát kontrovaly s bleskovou rychlostí: za 45 sekund opět přečíslily soupeře ve středním pásmu a Trška akci dokončil přesnou dorážkou.

Kohouti už dvě minuty před koncem odvolali gólmana a popáté do prázdné klece kapitulovali z hole Romana.

Hlasy trenérů:

Mojmír Trličík (Vítkovice): "Nezačali jsme dobře, ten inkasovaný gól se projevil i v následujících minutách. Postupně jsme získávali sebevědomí a zlepšovali hru. Pomohli jsme si přesilovými hrami, které jsme využili. Zaměřili jsme se na ně, mělo to být o jednoduchosti, dorážení, a povedlo se to. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že budeme hrát trpělivě. Soupeř nám hned nabídl přečíslení a gól. Olomouc znovu dokázala vyrovnat, ale vírou a trpělivostí jsme zápas otočili a dovedli ho do vítězného konce."

Jan Tomajko (Olomouc): "Začali jsme dobře, dali jsme gól a dostali se do vedení. Ve druhé třetině jsme inkasovali dva góly v oslabení. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že nepustíme Vítkovice do přečíslení a ze dvou přečíslení pak inkasujeme. Vítkovice tím rozhodly zápas. Hlavně ten čtvrtý gól, to byla chyba, která by se nám za takového stavu neměla stávat. Vítkovice byly bojovnější a asi si to zasloužily více."

Liberec bodoval podvanácté v řadě

Bílí Tygři podvanácté za sebou bodovali a z toho pojedenácté vyhráli. V nájezdech zazářil hostující brankář Dominik Hrachovina, který ze tří pokusů domácích ani jednou neinkasoval, Severočeši naopak třikrát uspěli, vítězný gól dal Radan Lenc, který se trefil i v základní době.

Po reprezentační přestávce šla obě mužstva do zápasu dobře naladěna. Liberečtí bodovali jedenáctkrát v řadě, Královéhradečtí si zase zajistili postup do semifinále Ligy mistrů.

Dobré rozpoložení se v první třetině projevilo spíše na hostech, kteří byli jasně nebezpečnější. Ač se hrál v poli vyrovnaný zápas, oni z něj vylétli do několika šancí. Přičinlivý byl především zkušený Jelínek. Už ve druhé minutě se dostal až na brankoviště, ale výborně proti němu zasáhl domácí gólman Mazanec. Brankář Mountfieldu se činil i v dalších případech. Ve 14. minutě lapil další Jelínkovu možnost, o minutu později pak Hanouskův samostatný nájezd.

Východočeši měli v první části dvě možnosti. Smoleňák však ztroskotal se svou tvrdou ranou na brankáři Hrachovinovi a obránce Rosandič po chytrém manévru, když podržel puk déle, než se čekalo, trefil tyč.

Druhá třetina byla znovu vyrovnaná, čekalo se na změnu skóre. Ta nakonec přišla. Hradci se ve 24. minutě vydařila přesilovka. Bek Filip Pavlík vypálil od modré čáry, před gólmanem stínili hostující obránce a domácí kapitán Smoleňák a Hrachovinovi propadl puk mezi betony do brány.

Královéhradečtí pak zažili neobvyklou situaci. Mazanec musel vystřídat ve 28. minutě, zmizel do šatny, ale za pár desítek vteřin se domácí jednička vrátila do hry. Brankářské peripetie tím však neskončily, protože hostující Hrachovina dostal po chvíli osobní trest na deset minut za nesportovní chování. Odpykal ho za něj dvacetiletý mladík Chrtek.

Bílým Tygrům problém možná i pomohl, ve 37. minutě totiž vyrovnali. Lenc se zmocnil odraženého puku a překonal výborného Mazance.

Ve třetí třetině měli velké možnosti hostující Ordoš, jehož pokus ukryl Mazanec do lapačky, na druhé straně byl sám před Hrachovinou Chalupa, ani on však neuspěl.

Do vedení se nakonec dostali hosté, když se Hudáček prosadil v početní výhodě. Hradec Králové se přesto ještě vrátil do hry, když v 59. minutě skóroval ranou švihem Cingel. A šlo se do prodloužení.

V nastavení mohl dvakrát rozhodnout Hradec. Červený však v nájezdu netrefil bránu a ránu Filipa Pavlíka chytil Hrachovina. Gól však nepadl, proto vítěz vzešel až ze samostatných nájezdů. V nich naprosto dominovali hráči Liberce, kteří dali ze čtyř pokusů tři branky. Naopak domácí nebyli úspěšní ani jednou.

Hlasy trenérů:

Tomáš Martinec (Hradec Králové): "Myslím, že remíza po šedesáti minutách byla spravedlivá. Na začátku jsme hráli rychlý hokej, šance se střídaly na obou stranách. Gólmani byli výborní, proto padlo málo gólů. Ale v prodloužení i na penalty byl Liberec lepší, proto zaslouženě vyhrál."

Patrik Augusta (Liberec): "Viděli jsme vyrovnané utkání, v němž ani jeden nechtěl udělat chybu. Ve druhé třetině to bylo rozkouskované, snad každých deset vteřin zakázané uvolnění. Ale ve třetí části to mělo parametry dobrého hokeje, bylo dost šancí. Samozřejmě jsme rádi, že jsme tady vyhráli. V závěru jsem sahali po třech bodech, ale pořád je to vítězství."

Sparta vede ligu o tři body

Hokejisté Sparty zdolali Plzeň 2:1 v prodloužení a zvítězili po dvou zápasech, v nichž před reprezentační přestávkou nebodovali. Pražané i ve třetím vzájemném utkání sezony porazili Západočechy v nastavení. O triumfu domácích rozhodl v 63. minutě obránce Jeremie Blain. Pražané vedou tabulku o tři body před Třincem, který navíc sehrál o tři duely více.

Úvodní dvě třetiny mnoho zajímavých akcí nenabídly. V první části si dvě největší příležitosti vypracovali Pražané, jenže Kudrna s Košťálkem se neprosadili. Z vážnějších šancí to bylo vše.

Ve stejném duchu se pokračovalo i ve druhém dějství. Až v 27. minutě padl první gól. Sparťan Tomášek se na útočné modré čáře ujal puku a střelou z kruhu překonal Frodla. V závěru druhé třetiny mohl zvýšit Košťálek, domácí bek však znovu neuspěl. Západočeši za 40 minut hry sparťanského gólmana Sedláčka výrazněji neohrozili.

Blízko druhé trefě se zkraje třetí třetiny ocitl Tomášek, ale v nepřehledné situaci na Frodla nevyzrál. A tak padl v 47. minutě gól na druhé straně, když Kantner zužitkoval přesilovou hru. Druhou asistenci si připsal nejproduktivnější hráč extraligy Gulaš, který bodoval pošesté za sebou. Celkově v sezoně posbíral už 45 bodů.

Hosty srovnání nabudilo a o několik minut později se jim naskytla dvojnásobná početní výhoda trvající 93 sekund. Díky obětavé obraně a spolehlivému Sedláčkovi ale domácí plzeňskému tlaku odolali.

Utkání dospělo do prodloužení, které po Kudrnově přihrávce ukončil Blain. Sparta navázala proti Plzni na předchozí výhry v sezoně 7:6 v prodloužení a 3:2 po samostatných nájezdech. Plzeň venku prohrála čtvrtý z posledních pěti zápasů, proti Spartě přesto bodovala už ve třináctém utkání za sebou.

Hlasy trenérů:

Uwe Krupp (Sparta): "Mám velkou radost, jak jsme dnes hráli. V první třetině jsme hráli energicky a vytvořili si dobré šance proti týmu, který často drží puk, dost střílí a slušně brání. Neskórovali jsme, ale nepustili jsme Plzeň do nebezpečných šancí. Ve druhé třetině se pokračovalo v podobném duchu. Ve třetí části Plzeň díky vyrovnávací brance převzala otěže utkání a museli jsme ubránit oslabení pět na tři. Kluci dneska tvrdě pracovali a odvedli dobrou práci. Za bod navíc jsem šťastný."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Dvě třetiny jsme na ledě prakticky neexistovali. Byli jsme pozdě v soubojích a nebruslili. Měřítka snad snese z naší strany jenom poslední třetina, takže bod je pro nás obrovskou výhrou."

