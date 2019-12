Vánoce nejlepších sportovců Česka: Proč měl Krpálek Štědrý den už v sobotu?

„Já rozhodně o Vánocích hřeším, ale řízek s bramborovým salátem je snad v pohodě. Trochu cukroví si taky dám, ale zase nejsem ten typ, co se nacpe a pak usne na gauči u pohádek,“ směje se tenistka Barbora Strýcová. Ale ani ona pořádné dřině stejně neunikne. Olympijská sezona se blíží..

Až do poslední chvíle makají jako o život. České sportovní hvězdy před Vánoci trénují a závodí, ale Štědrý den si nenechají vzít ani ony. Jak tráví svátky?

Lezec Adam Ondra: Ježíškovi napsat netihl

Lezec Adam Ondra při svých výstupech musí předvést leckdy neuvěřitelné kousky • Foto Michal Beránek (Sport)

„Vánoce jsou u nás typicky české, strávím je doma v rodinném kruhu. Letošek je pro mě trochu specifi cký, už jsem se vrhnul do tréninku na olympijský rok, takže cukroví bude trochu míň. Taky vůbec nevím, co pod stromečkem najdu, bude to překvapení, letos jsem Ježíškovi napsat nestihl.“