iSport Premium jako dárek. Pořiďte před Vánoci roční předplatné | iSport.cz

Podívejte se, k jakým článkům a videím získá obdarovaný přístup>>>

Velký rozhovor s Tomášem Rosickým o Spartě

Dozvíte se, že si proces týmového růstu představoval rychlejší, o ofenzivě i trpělivosti s trenérem či větší zodpovědnosti po odchodu Adama Kotalíka.

Bývalý hokejista Petr Čáslava poprvé o zkušenostech s kokainem

Petr Čáslava se rozhodl odkrýt svůj temný příběh, v němž hrají hlavní roli drogy. Kokain. Loni v červnu byl policií při kontrole pozitivně testován na přítomnost omamných látek, mistr světa a někdejší kapitán hokejové reprezentace dlouho zapíral, s ním i pardubický klub. Někdejší renomovaný obránce v otevřeném rozhovoru pro iSport Premium přiznal chybu. „Moje hloupost a debilita. Nikdy už to nevezmu zpátky, potáhne se to se mnou pořád. Já se z toho můžu jedině poučit,“ říká.

Vše o zákulisí práce trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského

Říká se mu český Klopp a už s výkony Slavie byl nepřehlédnutelný i v Lize mistrů. Proto se kdekdo ptá: Jak to ten trenér Jindřich Trpišovský dělá? Je na čase si na to podrobně odpovědět. Jeho know-how jsme rozebrali s pomocí jeho bývalých svěřenců. „Je to kouč, který mě trénoval v profesionální kariéře nejdéle a dosáhl jsem pod ním největších úspěchů,“ vzpomíná Zdeněk Folprecht, jenž se s koučem setkal kromě Sparty také ve Viktorii Žižkov a Slovanu Liberec.

Zpověď Jaromíra Jágra o jeho vztahu k bojovým sportům

Nestárnoucí hokejová legenda na zápasy MMA chodí pravidelně. Co slavného útočníka na bojových sportech fascinuje? Troufnul by si postavit do klece? Proč má rád kickbox a co obdivoval na Miku Tysonovi? O tom se speciálně rozpovídal pro iSport Premium.

1/ Co je to Předplatné jako dárek?

Předplatné jako dárek je kupon, který lze pořídit na stránce zde. Koupí kuponu získáte přístup do prémiové služby iSport Premium na 1 rok.

2/ Jak můžu Předplatné jako dárek pořídit?

Pro nákup kuponu Předplatné jako dárek je potřeba se přihlásit ke svému účtu na isport.cz/prihlaseni

Pokud nemáte účet, můžete se jednoduše zaregistrovat.

Za kupon lze platit platební kartou nebo bankovním převodem.

Kupon obdržíte ve formě PDF souboru na email zadaný u vašeho účtu anebo si ho můžete přímo stáhnout ze stránky po dokončení nákupního procesu.

3/ Dostal jsme kupon Předplatné jako dárek. Kde můžu kupon uplatnit a aktivovat si tak předplatné?

Kupon je možno uplatnit na adrese isport.cz/poukaz

Přístup si aktivujete ve dvou jednoduchých krocích:

Zřídíte si na našem serveru uživatelský účet, který budete používat pro přístup do Placené zóny. Pokud již máte na serverech CZECH NEWS CENTER a.s. zřízen účet, který chcete používat pro přístup do Placené zóny, můžete se rovnou přihlásit.

Aktivujete si přístup do Placené zóny zadáním aktivačního kódu na kupónu.

4/ Zadaný kód z kuponu nefunguje?

Kontaktuje nás na emailu: podpora@cncenter.cz